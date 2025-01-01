Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Am Dienstag, den 14. September, führte die Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (GD AGRI) der Europäischen Kommission zusammen mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) das fi-compass-Webinar „Finanzierungsinstrumente in den GAP-Strategieplänen“ durch.

Das umfassende, interaktive Programm richtete sich an Fachleute, die am Strategieplan für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ihres Landes mitarbeiten und ihre Zielgruppen mit den Finanzierungsinstrumenten des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) unterstützen wollen.

An dem Webinar nahmen hauptsächlich Vertreterinnen und Vertreter von ELER-Verwaltungsbehörden, Zahlstellen sowie öffentlichen und privaten Einrichtungen teil, die mit der Umsetzung und Verwaltung der Finanzierungsinstrumente befasst sind. Die Veranstaltung stand jedoch auch allen offen, die sich für die Gemeinsame Agrarpolitik der EU interessieren.

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
EIB Institute Foresight Series

The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.
EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.
