Am Dienstag, den 14. September, führte die Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (GD AGRI) der Europäischen Kommission zusammen mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) das fi-compass-Webinar „Finanzierungsinstrumente in den GAP-Strategieplänen“ durch.

Das umfassende, interaktive Programm richtete sich an Fachleute, die am Strategieplan für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ihres Landes mitarbeiten und ihre Zielgruppen mit den Finanzierungsinstrumenten des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) unterstützen wollen.

An dem Webinar nahmen hauptsächlich Vertreterinnen und Vertreter von ELER-Verwaltungsbehörden, Zahlstellen sowie öffentlichen und privaten Einrichtungen teil, die mit der Umsetzung und Verwaltung der Finanzierungsinstrumente befasst sind. Die Veranstaltung stand jedoch auch allen offen, die sich für die Gemeinsame Agrarpolitik der EU interessieren.