Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Die vom Europäischen Hochschulinstitut organisierte Konferenz zur Lage der Union findet jährlich statt und bietet Gelegenheit zu einem hochrangigen Austausch über die dringendsten Fragen, vor denen Europa derzeit steht.

Alljährlich im Frühjahr verwandelt sich Florenz für ein paar Tage in die Hauptstadt der europäischen Debatte. Die Konferenz, an der Spitzenpolitiker, Behörden- und Hochschulvertreter, Entscheidungsträger und Journalisten teilnehmen, steht in diesem Jahr unter dem Motto Building A People’s Europe. Als Redner bestätigt sind der Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker und der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk.

EIB-Präsident Werner Hoyer wird am 5. Mai von 12.15 bis 12.45 Uhr als einer der Hauptredner auftreten und danach für Fragen zum Thema „Investing in Europe“ zur Verfügung stehen.

The State of the Union conference, organised by the European University Institute (EUI) is an annual event for high-level reflection on the most pressing issues facing Europe today.
Werner Hoyer at the State of the Union Conference
Fotograf: EIB ©EIB
Download original
Organised by the European University Institute (EUI), this is an annual event for high-level reflection on the most pressing issues facing Europe today.
The State of the Union
©EIB
Download original
Organised by the European University Institute (EUI), this is an annual event for high-level reflection on the most pressing issues facing Europe today.
The State of the Union
©EIB
Download original

Other events you may like...

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union