Die vom Europäischen Hochschulinstitut organisierte Konferenz zur Lage der Union findet jährlich statt und bietet Gelegenheit zu einem hochrangigen Austausch über die dringendsten Fragen, vor denen Europa derzeit steht.

Alljährlich im Frühjahr verwandelt sich Florenz für ein paar Tage in die Hauptstadt der europäischen Debatte. Die Konferenz, an der Spitzenpolitiker, Behörden- und Hochschulvertreter, Entscheidungsträger und Journalisten teilnehmen, steht in diesem Jahr unter dem Motto Building A People’s Europe. Als Redner bestätigt sind der Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker und der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk.

EIB-Präsident Werner Hoyer wird am 5. Mai von 12.15 bis 12.45 Uhr als einer der Hauptredner auftreten und danach für Fragen zum Thema „Investing in Europe“ zur Verfügung stehen.