Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten
Milan
19
nov 2024

Fach-Workshop zur Entwicklung umsetzbarer Strategien für mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum

Ort: Milan , it

In einem Fach-Workshop der EIB-Gruppe zur verstärkten Förderung von bezahlbarem und nachhaltigem Wohnraum in Europa erörterten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Finanz mit Fachleuten umsetzbare Strategien für Innovation, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit im Wohnungssektor.

Tagesordnung  

Other events you may like...

1
-
31
Jan
2022
Dec
2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.

1
-
31
Jan
2025

EIB Institute Foresight Series

The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.

Institutional EIB Institute
30
-
31
Oct
2025
Mar
2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.