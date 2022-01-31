Mehr Geld für bezahlbares, nachhaltiges Wohnen

Begrüßung durch EIB-Präsidentin Nadia Calviño
Schlussbemerkungen von EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris
Scheinbar selbstverständlich: Ein Zuhause für Anselm
Anselm suchte in Dublin lange vergeblich nach einem Dach über dem Kopf – bis er schließlich Anspruch auf eine Sozialwohnung hatte. Im Juli 2023 bezog er eine Wohnung von Focus Ireland. Das hat sein Leben verändert.
Finanziert hat die neue Wohnanlage die Irish Housing Finance Agency mit Unterstützung der EIB. Die Bank stellte zwischen 2016 und 2023 insgesamt 650 Millionen Euro für die Irish Housing Finance Agency bereit, die damit 5 000 bezahlbare Wohnungen baute und 550 energetisch sanierte.