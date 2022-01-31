Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
18
jul 2024

Mehr Geld für bezahlbares, nachhaltiges Wohnen

Ort: Online seminar

In der zweiten Jahreshälfte 2024 organisiert die EIB drei Vorbereitungstreffen und eine große Konferenz zu den aktuellen Problemen im Wohnungssektor. Dabei soll ausgelotet werden, wie sich am besten mehr Mittel für den Bau und die Sanierung von bezahlbarem Wohnraum in der EU mobilisieren lassen.

Beim ersten Treffen ging es darum, welche administrativen, wirtschaftlichen und finanziellen Hürden Investitionen derzeit bremsen. Beispiele zeigten, wie diese erfolgreich überwunden werden können. 

Die Ergebnisse dieser Veranstaltung bilden die Grundlage für fachbezogene Workshops, die Anfang Herbst anstehen. Ende des Jahres folgt eine Konferenz zum Thema „Wohnen“.

Tagesordnung  

  Begrüßung durch EIB-Präsidentin Nadia Calviño

  Schlussbemerkungen von EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris

  Zur Pressemitteilung

  Mehr zu den strategischen Kernprioritäten der EIB. Unsere Initiativen fördern Wachstum, Wohlstand und technologischen und sozialen Fortschritt in der EU und weltweit.

Ähnliche Stories

Nachhaltiges Wohnen in Loures fördert Teilhabe, Klimaschutz
Der Lissabonner Wohnungsmarkt treibt viele Menschen ins Umland. Dort investiert Loures in Klimaschutz und sozialen Wohnungsbau.
Irland: Sozialwohnungen für bezahlbares Wohnen

Mithilfe der Europäischen Investitionsbank verbessert Irland die Lebensqualität von Menschen, die sich hohe Mieten nicht leisten können

Eine bezahlbare und nachhaltigere Zukunft in Nordschweden
Bezahlbarer, nachhaltiger Wohnraum in Nordschweden für eine wachsende Bevölkerung und die grüne Industrie

Video

Scheinbar selbstverständlich: Ein Zuhause für Anselm

Anselm suchte in Dublin lange vergeblich nach einem Dach über dem Kopf – bis er schließlich Anspruch auf eine Sozialwohnung hatte. Im Juli 2023 bezog er eine Wohnung von Focus Ireland. Das hat sein Leben verändert.

Finanziert hat die neue Wohnanlage die Irish Housing Finance Agency mit Unterstützung der EIB. Die Bank stellte zwischen 2016 und 2023 insgesamt 650 Millionen Euro für die Irish Housing Finance Agency bereit, die damit 5 000 bezahlbare Wohnungen baute und 550 energetisch sanierte.

custom-preview

