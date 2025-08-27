© Prague European Summit

Am 12., 13. und 14. Juli 2021 fand der siebte Europäische Gipfel in Prag statt.

Der Europäische Gipfel in Prag ist eine Plattform für den strategischen Dialog über gemeinsame Reaktionen auf die Herausforderungen der EU. Er bringt Vertreterinnen und Vertreter öffentlicher Einrichtungen, der Wirtschaft, von NGOs und aus Wissenschaft und Medien zusammen, um Themen wie die Führungsrolle der EU, Sicherheit, neue Technologien und das digitale Zeitalter, aktuelle wirtschaftliche und außenpolitische Herausforderungen oder die Auswirkungen verschiedener Trends und Strategien auf die europäische Gesellschaft zu erörtern.

Unter dem übergeordneten Thema „Europe Reborn“ setzte der siebte Gipfel folgende Schwerpunkte: Neustart nach der Pandemie, Neuordnung der Beziehungen der EU zu Drittländern und der Ruf nach einer strategischen Autonomie der Union sowie die künftige Gestaltung der europäischen Politik.



Weitere Informationen zum Programm und zu den Referentinnen und Referenten.

Veranstaltungen mit Beteiligung der EIB:



13. Juli 2021 VIP-Chat – Fair and Sustainable Recovery: What Does it Look Like?

14.00–14.30 Uhr MESZ

Online

Referentinnen und Referenten:

Lilyana Pavlova, Vizepräsidentin der EIB

Karel Havlíček, stellvertretender Ministerpräsident der Tschechischen Republik, Minister für Industrie und Handel, Minister für Verkehr

Moderation: Linda Zeilina, Gründerin und CEO, International Sustainable Finance Centre

13. Juli 2021 Plenarveranstaltung – Sustainable Mobility: Post-Pandemic, Green and Digital

16.00–17.00 Uhr MESZ

Online

Referentinnen und Referenten:

Kris Peeters, Vizepräsident der EIB

Maroš Šefčovič, Vizepräsident der Europäischen Kommission (Eröffnungsrede)

Zdeněk Hřib, Oberbürgermeister von Prag

Marian Bocek, Mitgründer und Executive Chairman, InoBat Auto

Nika Kotoviča, Expertin für Stadtplanung, Koordinatorin internationaler Projekte, Riga

Moderation: Arvea Marieni, Board Member und Partnerin bei Brainscapital, Sustainability Columnist bei Brussels Morning



Weitere Informationen über die Tätigkeit der EIB in der Tschechischen Republik.