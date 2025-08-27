Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die Europäische Investitionsbank (EIB) organisierte am 9. Juni 2023 in Rom die Veranstaltung „Sustainable Finance and Green Economy – The EIB Group’s intermediated loans for the green transition“.

Im Mittelpunkt standen Chancen und Prioritäten für nachhaltige Investitionen in Italien. Dabei wurde dargelegt, wie Banken und Finanzinstitute mit den Durchleitungsdarlehen der EIB-Gruppe kleinen und mittleren Unternehmen bei der Klimawende helfen können. An der Veranstaltung nahmen rund 100 Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 30 Einrichtungen des italienischen Bankensektors teil.

Zur Aufzeichnung der Veranstaltung

Programm

9.30–10.00 Uhr
Registrierung und Begrüßungskaffee

10.00–10.10 Uhr
Eröffnungsansprache – Gelsomina Vigliotti, Vizepräsidentin, EIB

10.10–10.20 Uhr
Eröffnungsansprache – Birthe Bruhn-Léon, Direktorin, Abteilung Finanzinstitute, EIB

10.20–10.35 Uhr
Vorstellung des Green-Gateway-Beratungsprodukts – Erica Berta, EIB
  Präsentation herunterladen

10.35–11.15 Uhr
Präsentation der Produkte der EIB-Gruppe für die grüne Wirtschaft – Gemma Feliciani, EIB, Daniela Francovicchio, EIF, Alessandro Tappi, EIF
  Präsentation herunterladen

11.15–11.45 Uhr
Networking und Kaffeepause

11.45–12.30 Uhr
Rundtischgespräch über die Entwicklung des grünen Finanzwesen aus der Nische in den Mainstream – Amiran Tsintsadze, illimity Bank, Nazzareno Gabrielli, Banca Etica, Angelo Guardo, EIB, Roberto Stasi, EIB, Anna Fusari, EIB
  Präsentation herunterladen

12.30–13.15 Uhr
Rundtischgespräch über die Chancen und Herausforderungen bei nachhaltigen Finanzierungen – Patrizio Regis, UniCredit, Cristina Morelli, SACE, Angelo Guardo, EIB, Anna Fusari, EIB

13.15–14.15 Uhr
Mittagessen

14.15–17.00 Uhr
Einzelgespräche mit Experten der EIB-Gruppe

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
