Die Europäische Investitionsbank (EIB) organisierte am 9. Juni 2023 in Rom die Veranstaltung „Sustainable Finance and Green Economy – The EIB Group’s intermediated loans for the green transition“.

Im Mittelpunkt standen Chancen und Prioritäten für nachhaltige Investitionen in Italien. Dabei wurde dargelegt, wie Banken und Finanzinstitute mit den Durchleitungsdarlehen der EIB-Gruppe kleinen und mittleren Unternehmen bei der Klimawende helfen können. An der Veranstaltung nahmen rund 100 Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 30 Einrichtungen des italienischen Bankensektors teil.

Zur Aufzeichnung der Veranstaltung

Programm

9.30–10.00 Uhr

Registrierung und Begrüßungskaffee

10.00–10.10 Uhr

Eröffnungsansprache – Gelsomina Vigliotti, Vizepräsidentin, EIB

10.10–10.20 Uhr

Eröffnungsansprache – Birthe Bruhn-Léon, Direktorin, Abteilung Finanzinstitute, EIB

10.20–10.35 Uhr

Vorstellung des Green-Gateway-Beratungsprodukts – Erica Berta, EIB

Präsentation herunterladen

10.35–11.15 Uhr

Präsentation der Produkte der EIB-Gruppe für die grüne Wirtschaft – Gemma Feliciani, EIB, Daniela Francovicchio, EIF, Alessandro Tappi, EIF

Präsentation herunterladen

11.15–11.45 Uhr

Networking und Kaffeepause

11.45–12.30 Uhr

Rundtischgespräch über die Entwicklung des grünen Finanzwesen aus der Nische in den Mainstream – Amiran Tsintsadze, illimity Bank, Nazzareno Gabrielli, Banca Etica, Angelo Guardo, EIB, Roberto Stasi, EIB, Anna Fusari, EIB

Präsentation herunterladen

12.30–13.15 Uhr

Rundtischgespräch über die Chancen und Herausforderungen bei nachhaltigen Finanzierungen – Patrizio Regis, UniCredit, Cristina Morelli, SACE, Angelo Guardo, EIB, Anna Fusari, EIB

13.15–14.15 Uhr

Mittagessen

14.15–17.00 Uhr

Einzelgespräche mit Experten der EIB-Gruppe