Die Europäische Investitionsbank (EIB) organisierte am 9. Juni 2023 in Rom die Veranstaltung „Sustainable Finance and Green Economy – The EIB Group’s intermediated loans for the green transition“.
Im Mittelpunkt standen Chancen und Prioritäten für nachhaltige Investitionen in Italien. Dabei wurde dargelegt, wie Banken und Finanzinstitute mit den Durchleitungsdarlehen der EIB-Gruppe kleinen und mittleren Unternehmen bei der Klimawende helfen können. An der Veranstaltung nahmen rund 100 Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 30 Einrichtungen des italienischen Bankensektors teil.
Programm
9.30–10.00 Uhr
10.00–10.10 Uhr
Eröffnungsansprache – Gelsomina Vigliotti, Vizepräsidentin, EIB
10.10–10.20 Uhr
Eröffnungsansprache – Birthe Bruhn-Léon, Direktorin, Abteilung Finanzinstitute, EIB
10.20–10.35 Uhr
Vorstellung des Green-Gateway-Beratungsprodukts – Erica Berta, EIB
10.35–11.15 Uhr
Präsentation der Produkte der EIB-Gruppe für die grüne Wirtschaft – Gemma Feliciani, EIB, Daniela Francovicchio, EIF, Alessandro Tappi, EIF
11.15–11.45 Uhr
11.45–12.30 Uhr
Rundtischgespräch über die Entwicklung des grünen Finanzwesen aus der Nische in den Mainstream – Amiran Tsintsadze, illimity Bank, Nazzareno Gabrielli, Banca Etica, Angelo Guardo, EIB, Roberto Stasi, EIB, Anna Fusari, EIB
12.30–13.15 Uhr
Rundtischgespräch über die Chancen und Herausforderungen bei nachhaltigen Finanzierungen – Patrizio Regis, UniCredit, Cristina Morelli, SACE, Angelo Guardo, EIB, Anna Fusari, EIB
13.15–14.15 Uhr
14.15–17.00 Uhr
Einzelgespräche mit Experten der EIB-Gruppe