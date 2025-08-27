Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Im Mittelpunkt der Veranstaltung „InvestEU: Financing Europe’s future“ standen die Chancen, die das Programm InvestEU bietet, und wem es zugutekommt. Auch ein Austausch mit den Partnern und Stakeholdern war möglich.

Die Partner und Stakeholder des Programms trafen auf der Veranstaltung „InvestEU: Financing Europe’s future“ zusammen. Vorgestellt wurden die Erfolge und die Wirkung von InvestEU sowie sein Beitrag zum Wirtschaftswachstum der EU, zur Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen und zur grünen und digitalen Wende Europas.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska tauschte sich mit dem belgischen Finanzminister Vincent Van Peteghem und dem früheren finnischen Ministerpräsidenten und früheren Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Jyrki Katainen aus. Die geschäftsführende Direktorin des EIF Marjut Falkstedt nahm an einer Podiumsdiskussion über InvestEU aus Sicht der Durchführungspartner teil. EIB-Präsidentin Nadia Calviño schloss die Veranstaltung gemeinsam mit der stellvertretenden Generaldirektorin für Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Kommission Elena Flores.

  Zur Rede von Präsidentin Calviño

  Zur Pressemitteilung

Zur Abschlussansprache von Präsidentin Calviño

Fotogalerie

EIB Vice-President Teresa Czerwińska exchanged views with Vincent Van Peteghem, Belgium's minister of finance, and Jyrki Katainen, Finland's former prime minister and former vice-president of the European Commission
InvestEU: Financing Europe’s future
Fotograf: Ricardo Harris ©EIB
Download original
EIB Vice-President Teresa Czerwińska exchanged views with Vincent Van Peteghem, Belgium's minister of finance, and Jyrki Katainen, Finland's former prime minister and former vice-president of the European Commission.
InvestEU: Financing Europe’s future
Fotograf: Ricardo Harris ©EIB
Download original
EIF Chief Executive, Marjut Falkstedt joined a panel discussion on InvestEU through the lens of the implementing partners.
InvestEU: Financing Europe’s future
Fotograf: Ricardo Harris ©EIB
Download original
EIB President Nadia Calviño closed the event on InvestEU.
InvestEU: Financing Europe’s future
Fotograf: Ricardo Harris ©EIB
Download original
Vice-president Teresa Czerwińska and president Nadia Calviño
InvestEU: Financing Europe’s future
©European Union
Download original
EIB President Nadia Calviño delivered the closing remarks.
InvestEU: Financing Europe’s future
©European Union
Download original
>@EIB

InvestEU

Das InvestEU-Programm gibt zusätzlichen Schub für nachhaltiges Investieren, Innovation, soziale Teilhabe und Beschäftigung in Europa.

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe mit dem Europäischen Investitionsfonds ist der wichtigste Durchführungspartner von InvestEU.

Mehr dazu  

Other events you may like...

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union