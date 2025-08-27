Im Mittelpunkt der Veranstaltung „InvestEU: Financing Europe’s future“ standen die Chancen, die das Programm InvestEU bietet, und wem es zugutekommt. Auch ein Austausch mit den Partnern und Stakeholdern war möglich.

Die Partner und Stakeholder des Programms trafen auf der Veranstaltung „InvestEU: Financing Europe’s future“ zusammen. Vorgestellt wurden die Erfolge und die Wirkung von InvestEU sowie sein Beitrag zum Wirtschaftswachstum der EU, zur Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen und zur grünen und digitalen Wende Europas.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska tauschte sich mit dem belgischen Finanzminister Vincent Van Peteghem und dem früheren finnischen Ministerpräsidenten und früheren Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Jyrki Katainen aus. Die geschäftsführende Direktorin des EIF Marjut Falkstedt nahm an einer Podiumsdiskussion über InvestEU aus Sicht der Durchführungspartner teil. EIB-Präsidentin Nadia Calviño schloss die Veranstaltung gemeinsam mit der stellvertretenden Generaldirektorin für Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Kommission Elena Flores.

Zur Rede von Präsidentin Calviño

Zur Pressemitteilung