Auf einer Veranstaltung der Vertretung der Europäischen Kommission in der Tschechischen Republik und des Büros der EIB-Gruppe für Tschechien wurde das neue europäische Leitprogramm InvestEU vorgestellt, das Investitionen in der EU unterstützen wird.

Teilnehmende konnten sich über das Spektrum der Finanzierungsmöglichkeiten informieren, die die EIB-Gruppe und anderen Fördereinrichtungen anbieten. Die Rednerinnen und Redner betonten auch die neuen Chancen, die sich durch InvestEU und weitere neue EU-Programme ergeben.

Weitere Informationen