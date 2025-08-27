Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Im Rahmen des französischen Ratsvorsitzes luden die Büros der EIB-Gruppe in Frankreich und Deutschland gemeinsam zu einer Panel-Diskussion ein zum Thema Balance of interests: keeping decarbonisation on course through the energy crisis.

Vizepräsident Ambroise Fayolle diskutierte mit Frankreichs ehemaliger Umweltministerin Barbara Pompili, wie die Mitgliedstaaten konkret zusammenarbeiten können, um eine europäische Energie- und Klimasouveränität zu erreichen. Thema war auch die Rolle von Frankreichs neuer Regierung und anderen Mitgliedstaaten sowie Entwicklungsinstitutionen wie der EIB bei diesem Schritt.

Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem European Council on Foreign Relations (ECFR) organisiert. Ein neuer Bericht des ECFR untersucht, welche Konzepte Frankreichs neue Regierung derzeit entwickelt, um zu verhindern, dass der Klimaschutz im aktuell schwierigen geopolitischen Umfeld das Nachsehen zugunsten der Energiesicherheit hat.

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union