Im Rahmen des französischen Ratsvorsitzes luden die Büros der EIB-Gruppe in Frankreich und Deutschland gemeinsam zu einer Panel-Diskussion ein zum Thema Balance of interests: keeping decarbonisation on course through the energy crisis.

Vizepräsident Ambroise Fayolle diskutierte mit Frankreichs ehemaliger Umweltministerin Barbara Pompili, wie die Mitgliedstaaten konkret zusammenarbeiten können, um eine europäische Energie- und Klimasouveränität zu erreichen. Thema war auch die Rolle von Frankreichs neuer Regierung und anderen Mitgliedstaaten sowie Entwicklungsinstitutionen wie der EIB bei diesem Schritt.

Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem European Council on Foreign Relations (ECFR) organisiert. Ein neuer Bericht des ECFR untersucht, welche Konzepte Frankreichs neue Regierung derzeit entwickelt, um zu verhindern, dass der Klimaschutz im aktuell schwierigen geopolitischen Umfeld das Nachsehen zugunsten der Energiesicherheit hat.