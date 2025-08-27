Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Die Europäische Union ist mit einer Migrationsproblematik solchen Umfangs konfrontiert, dass unsere Fähigkeit in Frage gestellt wird, hier koordinierte Schritte einzuleiten. Diese Problematik wird voraussichtlich eines der Hauptthemen der Europawahl sein, die im Jahr 2019 stattfindet. Dies hat sich auch bereits in einzelstaatlichen Wahlen und Volksabstimmungen gezeigt.

Am 21. Juni 2017 findet eine hochrangig besetzte Konferenz zum Thema Migrationsmanagement statt. Mit dieser Konferenz wird bezweckt, diese Thematik stärker in den Mittelpunkt zu rücken und die Dringlichkeit entsprechender Maßnahmen deutlich zu machen. Dies erfolgt im Hinblick auf den Europäischen Rat vom 22. und 23. Juni, auf dem vor allem die Migrationsfrage erörtert und die Fortschritte geprüft werden, die bei der Umsetzung der Erklärung von Malta und bei den externen Aspekten der Migrationsfrage zu verzeichnen sind.

Die Konferenz wird mit den Ausschüssen des Europäischen Parlaments veranstaltet, die sich mit Migrationsfragen befassen. Ihre Mitglieder werden ebenso an der Konferenz teilnehmen – vor allem die Verfasser von wichtigen Unterlagen – wie Interessenträger.

EIB-Präsident Werner Hoyer wird eine Eröffnungsrede halten, da der Bank der EU eine wichtige Rolle bei der Migrationsproblematik zukommt.

13.00 Uhr: Registrierung der Teilnehmer

14.30-15.00 Uhr: Eröffnung

15.00-15.30 Uhr: Einleitung

15.30-17.00 Uhr: Gesprächsrunde: Management von Asyl- und Migrationsfragen

15.30-17.00 Uhr: Gesprächsrunde: Förderung von Stabilität und Wachstum in Drittländern

17:30-17.00 Uhr: Gesprächsrunde: Verbesserung der inneren Sicherheit in der EU

18.30-19.30 Uhr: Abschlussveranstaltung mit den Fraktionsvorsitzenden

Other events you may like...

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union