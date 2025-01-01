Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration der Europäischen Kommission und die Europäische Investitionsbank organisierten am 21. Juni 2022 das fi-Kompass-Webinar „Good practices of ESF+ financial instruments for social economy“.

Im Mittelpunkt standen reale Finanzierungsinstrumente, die zeigen, wie der Europäische Sozialfonds soziales Unternehmertum und Mikrofinanz an der Basis unterstützt. Expertinnen und Experten der Europäischen Kommission, der EIB, von Verwaltungsbehörden und weiteren Stellen, die an der Umsetzung von Finanzierungsinstrumenten beteiligt sind, führten in Präsentationen durchs Thema.

Zum Programm

