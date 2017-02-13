Beim Global Investment Forum, das die Bank der EU in Zusammenarbeit mit der Financial Times organisierte, sollte untersucht werden, welche Rolle Investitionen bei der Förderung nachhaltiger Innovationen spielen: Wer sollte wo investieren, um welche Marktversagen zu beheben? Wie erreichen wir inklusive Innovation?

EIB-Präsident Hoyer sowie die EIB-Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Alexander Stubb erörterten gemeinsam mit namhaften Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Praxis die wichtigsten Aspekte der aktuellen Debatte. Im Mittelpunkt standen Themen wie die Zukunft unserer Lebensräume, disruptive Technologien, die digitale Kluft sowie die Zukunft von Arbeit und Bildung. Dabei wurden Fakten aufgezeigt, weltweite Trends analysiert und Lösungswege vorgeschlagen.

Wenn Sie die Tagesordnung sehen wollen, besuchen Sie bitte die Seite FT-EIB Global Investment Forum auf der Website Financial Times Live.