Beim Global Investment Forum, das die Bank der EU in Zusammenarbeit mit der Financial Times organisierte, sollte untersucht werden, welche Rolle Investitionen bei der Förderung nachhaltiger Innovationen spielen: Wer sollte wo investieren, um welche Marktversagen zu beheben? Wie erreichen wir inklusive Innovation?

EIB-Präsident Hoyer sowie die EIB-Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Alexander Stubb erörterten gemeinsam mit namhaften Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Praxis die wichtigsten Aspekte der aktuellen Debatte. Im Mittelpunkt standen Themen wie die Zukunft unserer Lebensräume, disruptive Technologien, die digitale Kluft sowie die Zukunft von Arbeit und Bildung. Dabei wurden Fakten aufgezeigt, weltweite Trends analysiert und Lösungswege vorgeschlagen.

Wenn Sie die Tagesordnung sehen wollen, besuchen Sie bitte die Seite FT-EIB Global Investment Forum auf der Website Financial Times Live.

Aktuelle Informationen über die Veranstaltung auf Twitter:

Innovationen bei der EIB

13 Februar 2017

Ultrakondensatoren: Die Kokosnuss hat ausgedient

Die wichtigste Zutat für leistungsfähige Energiespeicher waren bislang karbonisierte Kokosnussschalen. Einem Unternehmen im eisigen Estland ist es jetzt gelungen, Ultrakondensatoren ohne tropische Früchte herzustellen.
17 Januar 2017

Impfstoff gegen Zika-Virus: Mikroben retten Babys

Europäische Biotech-Schmiede Valneva entwickelt einen Zika-Impfstoff, der auch für Schwangere geeignet ist
EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
