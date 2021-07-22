Der Europäische Bildungsgipfel ist die jährliche Leitveranstaltung des Europäischen Bildungsraums, der gemeinsamen Vision der EU für einen modernen, chancengerechten europäischen Bildungs- und Ausbildungssektor, der für den digitalen und grünen Wandel geeignet ist.

Auf dem diesjährigen Gipfel diskutierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen EU über Ideen und bewährte Verfahren, um Antworten auf diese und weitere Fragen zu finden:

Wie kann der Bildungssektor zum Wohle aller verbessert werden?

Wie kann Bildung chancengerechter und fairer werden – von der frühkindlichen Bildung und Betreuung bis hin zur Hochschul- und Erwachsenenbildung?

Wie kann das Wohlbefinden von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern verbessert werden?

Wie können intelligente Investitionen zu einer hochwertigen allgemeinen und beruflichen Bildung beitragen?

Wie lassen sich die grüne und die digitale Wende im Bildungswesen voranbringen?

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova nahm am Bildungsgipfel teil und beteiligte sich mit mehreren Bildungsministerinnen und ‑ministern an der Diskussionsrunde über zukünftige Trends und Entwicklungen in der Bildung.

