Der Europäische Bildungsgipfel ist die jährliche Leitveranstaltung des Europäischen Bildungsraums, der gemeinsamen Vision der EU für einen modernen, chancengerechten europäischen Bildungs- und Ausbildungssektor, der für den digitalen und grünen Wandel geeignet ist.

Auf dem diesjährigen Gipfel diskutierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen EU über Ideen und bewährte Verfahren, um Antworten auf diese und weitere Fragen zu finden:

  • Wie kann der Bildungssektor zum Wohle aller verbessert werden?
  • Wie kann Bildung chancengerechter und fairer werden – von der frühkindlichen Bildung und Betreuung bis hin zur Hochschul- und Erwachsenenbildung?
  • Wie kann das Wohlbefinden von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern verbessert werden?
  • Wie können intelligente Investitionen zu einer hochwertigen allgemeinen und beruflichen Bildung beitragen?
  • Wie lassen sich die grüne und die digitale Wende im Bildungswesen voranbringen?

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova nahm am Bildungsgipfel teil und beteiligte sich mit mehreren Bildungsministerinnen und ‑ministern an der Diskussionsrunde über zukünftige Trends und Entwicklungen in der Bildung.

EIB-Storys zum Thema Bildung

Lesen Sie, was wir mit unserer Arbeit bewegen

22 Juli 2021

Ein cleverer Helfer für Kinder mit Autismus

QTrobot eröffnet neue Möglichkeiten im Alltag mit autistischen Kindern
Allgemeine und berufliche Bildung Luxemburg Europäische Union Allgemeine und berufliche Bildung Digitalisierung und technologische Innovation
8 August 2018

EU-Gelder für energieeffiziente und sichere Kindergärten in Armenien

Die Kindergärten in Eriwan sind marode und baufällig. Mit einem großen Zuschuss europäischer Geldgeber sollen nun 150 Einrichtungen auf Vordermann gebracht werden. Der Schwerpunkt liegt auf Energieeffizienz und Sicherheit.
Infrastruktur Allgemeine und berufliche Bildung Kreislaufwirtschaft Gesundheit und Life Sciences Armenien Östliche Nachbarschaft Infrastruktur Allgemeine und berufliche Bildung Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie Kreislaufwirtschaft
1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union