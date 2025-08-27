Die Europäische Union will Ehrgeiz die erste grüne Weltmacht und bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es unbedingt Investitionen, damit die 27 EU-Mitgliedstaaten ihre Strategien erfolgreich umsetzen können.

Das Webinar befasste sich mit wichtigen Fragen wie etwa:

Welche Investitionen sind notwendig, um die Hauptziele der EU zu erreichen und vor allem den europäischen Grünen Deal umzusetzen?

Welchen Aktivitäten müssen wir Vorrang einräumen, um den Übergang zu einer nachhaltigen und krisenfesten Wirtschaft rascher zu bewältigen?

Wie schaffen wir einen gerechten Übergang, bei dem niemand zurückbleibt?

Mit welchen Strategien können wir den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger gerecht werden?

Neben Vizepräsident Ambroise Fayolle, der die Aufsicht über Klimaschutz und Umwelt hat, nahm Pascal Canfin, Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzender des EP-Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, am Webinar teil.

Moderiert wurde das auf Französisch abgehaltene Webinar von Christophe Préault, Administrator und Chefredakteur der Website Touteleurope.eu.

Der Livestream des Webinars ist auf der Facebook-Seite von Toute l‘Europe zu sehen.