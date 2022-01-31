Die Europäische Woche der Regionen und Städte (EU-Woche der Regionen) ist die größte jährliche Veranstaltung zur Kohäsionspolitik. Auf dem von der Europäischen Kommission und vom Ausschuss der Regionen organisierten Event diskutieren die Städte und Regionen ihre gemeinsamen Herausforderungen und zeigen, wie sie für Wachstum und Beschäftigung sorgen und die Kohäsionspolitik der Europäischen Union umsetzen und wie wichtig Kommunen und Regionen für die Good Governance in Europa sind.