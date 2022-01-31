Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Brussels
07
-
10
oct 2024

Europäische Woche der Regionen und Städte

Ort: Brussels , be

Die Europäische Woche der Regionen und Städte (EU-Woche der Regionen) ist die größte jährliche Veranstaltung zur Kohäsionspolitik. Auf dem von der Europäischen Kommission und vom Ausschuss der Regionen organisierten Event diskutieren die Städte und Regionen ihre gemeinsamen Herausforderungen und zeigen, wie sie für Wachstum und Beschäftigung sorgen und die Kohäsionspolitik der Europäischen Union umsetzen und wie wichtig Kommunen und Regionen für die Good Governance in Europa sind.

EIB-Veranstaltungen bei der EU-Woche der Regionen:

8. Oktober

  • 9.30–10.30 Uhr: EU-Veranstaltung: „The Climate Neutral and Smart Cities Mission: From planning and design to implementation“
      Mehr Infos
  • 11.00–13.30 Uhr: „New Regional Development Strategy for Eastern Macedonia and Thrace: Looking Towards Europe“
    Veranstaltung der Ständigen Vertretung Griechenlands bei der EU mit dem Regionalgouverneur von Ostmakedonien
  • 11.30–13.00 Uhr: Politik-Workshop der EU „Ensuring a Just Transition for all regions“
      Mehr Infos
  • 16.30–17.30 Uhr: Workshop „Translating just transition from plans into investments: combining grants, financing and advisory“
      Mehr Infos

9. Oktober

Nützliche Links

Regionalentwicklung, Kohäsion und gerechter Übergang

Bezahlbares und nachhaltiges Wohnen

Nachhaltige Städte und Regionen

Circular City Centre

Publikationen

Die EIB-Gruppe in den Kohäsionsregionen der EU 2023
Working with Europe’s cities and regions
EIB JASPERS 2023

