Auf den EU Agri-Food Days 2024 kamen Landwirtinnen, Entscheidungsträger sowie Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um die Zukunft der europäischen Landwirtschaft zu erörtern. Wie jedes Jahr wurden landwirtschaftliche Trends und Fragen der Ernährungssicherheit, Nachhaltigkeit und Innovation diskutiert.

Die Landwirtschaft spielt eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit in Europa. Auf der Veranstaltung ging es um aktuelle und zukünftige Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourceneffizienz und darum, wie die EU mit ihrer Gemeinsamen Agrarpolitik und dem Grünen Deal eine grüne, gerechte und wettbewerbsfähige Landwirtschaft fördern kann.