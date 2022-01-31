Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten
Brussels
10
-
12
dec 2024

EU Agri-Food Days 2024

Ort: Charlemagne building, Rue de la loi 170, Brussels , be

Auf den EU Agri-Food Days 2024 kamen Landwirtinnen, Entscheidungsträger sowie Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um die Zukunft der europäischen Landwirtschaft zu erörtern. Wie jedes Jahr wurden landwirtschaftliche Trends und Fragen der Ernährungssicherheit, Nachhaltigkeit und Innovation diskutiert.

Die Landwirtschaft spielt eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit in Europa. Auf der Veranstaltung ging es um aktuelle und zukünftige Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourceneffizienz und darum, wie die EU mit ihrer Gemeinsamen Agrarpolitik und dem Grünen Deal eine grüne, gerechte und wettbewerbsfähige Landwirtschaft fördern kann.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der EIB:

Dienstag, 10. Dezember

  • 9.00–9.30 Uhr: Hochrangig besetzte Eröffnungssitzung
    Nadia Calviño, Präsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB), zusammen mit Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Christophe Hansen, Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung.
      Zur Rede
      Zur Pressemitteilung

Mittwoch, 11. Dezember

  • 11.00–12.30 Uhr: Market Outlook Session on Sustainable Competitiveness: Agriculture in the Face of Economic and Environmental Challenge
    Nicola Pochettino, Direktor der Abteilung Umwelt und natürliche Ressourcen der EIB, hielt eine Rede („Boosting investment to foster sustainable competitiveness“) und nahm an der Podiumsdiskussion teil.

Im Fokus

Wir fördern Landwirtschaft und Bioökonomie

Die EIB finanziert Projekte entlang der Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaft, Fischerei, im Lebensmittelsektor und in der Forstwirtschaft.

Wir setzen uns für widerstandsfähige, nachhaltige Ernährungssysteme ein, die eine wachsende Bevölkerung ernähren, Landwirtinnen und Landwirten ein faires Auskommen sichern und zum Klima- und Umweltschutz beitragen.

Mehr Infos  
CrowdFarming

Other events you may like...

1
-
31
Jan
2022
Dec
2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.

27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank

Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank