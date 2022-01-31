Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Cali
21
-
01
oct
2024
nov
2024

Die EIB auf der UN-Biodiversitätskonferenz (COP16)

Ort: Cali , co

Die EIB hat an der 16. Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen (COP16) teilgenommen. Dort haben wir gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Regierungen und internationalen Organisationen, dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft an Lösungen für den Schutz unseres Planeten und der Meere gearbeitet

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, leitete die EIB-Delegation auf der Konferenz.

 Mehr über die Teilnahme der EIB

Veranstaltungen

Mittwoch, 23. Oktober Freitag, 25. Oktober Montag, 28. Oktober Dienstag, 29. Oktober Mittwoch, 30. Oktober

Financing Biodiversity Conservation in Infrastructure Projects

13:15–14:40 Uhr (GMT-5)
Pavillon der MDBs

Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen, multilateralen Entwicklungsbanken und NGOs berieten darüber, wie sich Finanzierungen mobilisieren lassen, um die biologische Vielfalt bei Infrastrukturprojekten in Asien zu erhalten.

Nature Finance: Defining and Tracking MDB Investments

13:15–14:30 Uhr (GMT-5)
Pavillon der MDBs

Multilaterale Entwicklungsbanken (MDBs) tauschten sich darüber aus, wie sie ihre gemeinsamen Grundsätze zur Erfassung naturpositiver Finanzierungen im Rahmen ihrer Arbeit umsetzen können.

EU Action on Biodiversity Credits

13:15–14:45 Uhr (GMT-5)
EU-Pavillon

Thema der Veranstaltung war die Förderung von Biodiversitätszertifikaten durch die Europäische Kommission und ihre Partner. Anschließend folgte eine Panel-Diskussion mit Vizepräsident Fayolle über die Fortschritte bei der Entwicklung eines Markts für Naturfinanzierungen, künftige Herausforderungen sowie Tools, um die Nutzung von Biodiversitätszertifikaten für den Erhalt und die Wiederherstellung der Natur zu beschleunigen.

Leveraging Disclosures, Data and Precision (4. Plenarsitzung)

14:50–15:40 Uhr (GMT-5)
Blaue Zone

Vizepräsident Fayolle nahm an einer Panel-Diskussion über naturbedingte Risiken und ihre Auswirkungen auf öffentliche und private Organisationen sowie Wirtschaft und Gesellschaft teil.

 Zur Rede

 

 

 

Financing the Biodiversity Plan: Opportunities for Public-Private Finance

16:00–17:15 Uhr (GMT-5)
Pavillon der MDBs

Bei dieser gemeinsam mit dem Weltwirtschaftsforum organisierten Veranstaltung ging es um die Chancen, die sich im schnell wachsenden Sektor für Naturfinanzierungen ergeben, sowie darum, welche Hürden öffentliche und private Finanzierungen aktuell bremsen.

 

Achieving finance and scale for nature-based solutions for climate adaptation

10:00–11:15 Uhr (GMT-5)
Niederländischer Pavillon

Vizepräsident Fayolle und die Generaldirektorin des World Wildlife Fund (WWF) Kirsten Schuijt unterzeichneten eine Vereinbarung über die Finanzierung naturbasierter Lösungen für die Klimaanpassung.

 Zur Pressemitteilung
 

 

Bending the Curve of Nature Loss

13:15–14:30 Uhr (GMT-5)
Pavillon der MDBs

Vertreterinnen und Vertreter von Zentralbanken, Finanzaufsichtsbehörden, Entwicklungspartnern und anderen Akteuren berieten über die aktuellen Fortschritte bei der Bewertung und Steuerung naturbedingter Risiken. Außerdem wurde nach Lösungen gesucht, um die Natur stärker in finanzielle Entscheidungsprozesse einzubeziehen und Risiken in Investitionsmöglichkeiten zu transformieren.

MDB action supporting the Global Biodiversity Framework

13:20–14:40 Uhr (GMT-5)
Wissenschaft und Forschung, Plaza 1

Vertreterinnen und Vertreter multilateraler Entwicklungsbanken (MDBs) sprachen über die Umsetzung von Nature, People and Planet. In dieser auf der COP26 unterzeichneten gemeinsamen Erklärung verpflichten sich zehn MDBs, ihren Einsatz für den Schutz, die Wiederherstellung und die nachhaltige Nutzung der Natur zu verstärken.

Carbon and Nature Markets

18:00–19:15 Uhr (GMT-5)
Pavillon der MDBs

Auf dieser Veranstaltung ging es um den aktuellen Stand des Marktes für Biodiversitätszertifikate sowie um Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten für den zukünftigen Erfolg.

 




 

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit – Überblick 2024

In dieser Publikation legen wir dar, wie wir mit unseren Finanzierungen dazu beitragen, die Wirtschaft auf Netto-Null-Kurs zu bringen.

Zur Publikation  

Highlights der COP16

  •

    EIB und WWF fördern naturbasierte Lösungen in großem Maßstab

    Angesichts immer heftigerer Überschwemmungen und Dürren in Europa bündeln die Europäische Investitionsbank und der WWF ihre Kräfte, um die Klimaanpassung in Europa voranzutreiben. Dazu entwickeln sie naturbasierte Lösungen, um die europäische Gesellschaft und Wirtschaft gegen die immer schwereren Folgen der Klima- und der Biodiversitätskrise abzuschirmen.

  •

    Video: Scaling up finance for nature

    EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle erklärt auf der COP16 in Cali, Kolumbien, wie die EIB-Gruppe ihre Naturfinanzierungen ausweitet.

  •

    Gastbeitrag: Investitionen in die Natur

    Die größten Bedrohungen für die Menschheit gehen von Naturkrisen aus, nicht zuletzt vom Klimawandel, dem Verlust der biologischen Vielfalt und der grassierenden Umweltverschmutzung. Diese Krisen können wir erst überwinden, wenn wir aufhören, die Natur als selbstverständlich anzusehen, und anfangen, mehr in sie zu investieren.

  •

    Video: Um was geht es auf der COP16?

    Eva Mayerhofer, Expertin für Umwelt und Biodiversität bei der Europäischen Investitionsbank, erklärt, um was es auf der COP16 in Cali, Kolumbien, geht.

  •

    Video: Welche Bedeutung haben Landnutzung und Landwirtschaft für die Biodiversität?

    Jane Feehan, Umweltberaterin bei der Europäischen Investitionsbank, erklärt auf der COP16 in Cali, Kolumbien, die Bedeutung von nachhaltiger Landnutzung und Landwirtschaft.

