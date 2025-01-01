Die EIB, die Europäische Kommission, die Bill & Melinda Gates Foundation, die WHO und UNICEF haben eine neue Partnerschaft für die weltweite Gesundheit angekündigt: Sie wollen Polio ausrotten und Innovationen im Gesundheitssektor zu den Menschen bringen, die sie am dringendsten brauchen.

EIB-Präsident Werner Hoyer bestätigte, dass sich die EIB mit 500 Millionen Euro am Global Polio Eradication Programme beteiligt. Weil sich diese Krankheit nur im internationalen Verbund von Gesundheits-, Finanzierungs- und Philanthropiepartnern überwinden lässt und die globale Gesundheit ein wichtiges Anliegen für die EIB ist.

In der Podiumsdiskussion „Healthy Hopes: Reasons for optimism in science and global cooperation“ unterstrich Hoyer, wie wichtig es für die globale Gesundheit ist, innovative Finanzierungen im größeren Maßstab bereitzustellen.

Weitere Informationen zur EIB-Beteiligung am Global Polio Eradication Programme.

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