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Die EIB, die Europäische Kommission, die Bill & Melinda Gates Foundation, die WHO und UNICEF haben eine neue Partnerschaft für die weltweite Gesundheit angekündigt: Sie wollen Polio ausrotten und Innovationen im Gesundheitssektor zu den Menschen bringen, die sie am dringendsten brauchen. 

EIB-Präsident Werner Hoyer bestätigte, dass sich die EIB mit 500 Millionen Euro am Global Polio Eradication Programme beteiligt. Weil sich diese Krankheit nur im internationalen Verbund von Gesundheits-, Finanzierungs- und Philanthropiepartnern überwinden lässt und die globale Gesundheit ein wichtiges Anliegen für die EIB ist.

In der Podiumsdiskussion „Healthy Hopes: Reasons for optimism in science and global cooperation“ unterstrich Hoyer, wie wichtig es für die globale Gesundheit ist, innovative Finanzierungen im größeren Maßstab bereitzustellen.

  Weitere Informationen zur EIB-Beteiligung am Global Polio Eradication Programme.

  Zu den Highlights der Veranstaltung.

Veranstaltungen

Pressekonferenz der Finanzierungspartnerschaft zur Ausrottung von Polio
11. Oktober 2023, 13.00–13.30 Uhr (MESZ), Europäische Kommission, Berlaymont-Gebäude
Zum aufgezeichneten Livestream

Referentinnen und Referenten:

  • Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission
  • Bill Gates, Co-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation
  • Werner Hoyer, Präsident der EIB
  • Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-Generaldirektor
  • Catherine Russell, UNICEF-Exekutivdirektorin
     

Podiumsdiskussion – Healthy Hopes: Reasons for optimism in science and global cooperation
11. Oktober 2023, 14.30–15.30 Uhr (MESZ)
Programm und Referenten

 

"Die Initiative ist ein Meilenstein für eine breitere Immunisierung und eine bessere Gesundheitsversorgung. Wir wollen, dass jedes Kind gegen Kinderlähmung geschützt ist, egal wo und wie es lebt."

  • Werner Hoyer, President of the EIB

Unsere Storys und Publikationen

Gesundheit – Überblick 2023
Berichte der EIB Global 2023: Die Story und die Wirkung
Wohin mit dem Geld?

Unsere Aktivitäten

 

Gesundheit

Wir fördern Projekte, die Menschen überall Zugang zu einer hochwertigen und bezahlbaren Gesundheitsversorgung bieten.

 

Die EIB im Überblick

Wir engagieren uns für Klimaschutz, Innovation und nachhaltige Entwicklung in Europa und weltweit. Für eine bessere Zukunft.

 

EIB Global

Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind globaler Natur. Die EIB finanziert Investitionen auf der ganzen Welt. Sie fördert damit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und den Klimaschutz.

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