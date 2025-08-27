Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Europas Volkswirtschaften kämpfen mit steigenden Fremdkapitalkosten und knappen öffentlichen Kassen. Gleichzeitig ist die finanzielle Integration in Europa immer noch schwächer als vor der globalen Finanzkrise, und Europas Kapitalmärkte hinken hinter denen anderer fortgeschrittener Volkswirtschaften her.

Die Vollendung des europäischen Binnenmarkts hilft, diese finanziellen Klippen zu überwinden. Doch trotz der eindeutigen Vorteile scheint es am politischen Willen dafür zu fehlen.

Mit diesem Thema beschäftigten sich EIB-Präsidentin Nadia Calviño und andere hochkarätige Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Panel „Uniting Europe’s Markets“ auf dem Weltwirtschaftsforum. Calviño diskutierte über die Rolle der EIB-Gruppe bei der Beseitigung der Hindernisse für einen vollständig integrierten Markt für alle Europäerinnen und Europäer.

  Mehr über die Teilnahme von EIB-Präsidentin Calviño am Weltwirtschaftsforum

  Zum aufgezeichneten Livestream des Panels

„Uniting Europe’s Markets“ – Rednerinnen und Redner

  • Nadia Calviño – Präsidentin der Europäischen Investitionsbank
  • Christine Lagarde – Präsidentin der Europäischen Zentralbank
  • Stephanie Flanders – Leiterin Economics and Government bei Bloomberg
  • Roelof Botha – Managing Partner bei Sequoia Capital Operations
  • Paschal Donohoe – Präsident der Euro-Gruppe und irischer Minister für öffentliche Ausgaben und Reformen
  • Christian Sewing – Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank

Präsidentin Calviño in den Medien

Präsidentin Calviño mit Karen Tso und Steve Segwick (CNBC)

Die Präsidentin sprach über die Förderprioritäten der EIB-Gruppe für strategische Investitionen innerhalb und außerhalb der EU.

Interview mit Flavia Lacqua (Bloomberg)

Die EIB-Präsidentin sprach über den Förderbedarf der Ukraine und über ihre Prioritäten an der Spitze der Bank. 

Other events you may like...

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union