Europas Volkswirtschaften kämpfen mit steigenden Fremdkapitalkosten und knappen öffentlichen Kassen. Gleichzeitig ist die finanzielle Integration in Europa immer noch schwächer als vor der globalen Finanzkrise, und Europas Kapitalmärkte hinken hinter denen anderer fortgeschrittener Volkswirtschaften her.

Die Vollendung des europäischen Binnenmarkts hilft, diese finanziellen Klippen zu überwinden. Doch trotz der eindeutigen Vorteile scheint es am politischen Willen dafür zu fehlen.

Mit diesem Thema beschäftigten sich EIB-Präsidentin Nadia Calviño und andere hochkarätige Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Panel „Uniting Europe’s Markets“ auf dem Weltwirtschaftsforum. Calviño diskutierte über die Rolle der EIB-Gruppe bei der Beseitigung der Hindernisse für einen vollständig integrierten Markt für alle Europäerinnen und Europäer.

„Uniting Europe’s Markets“ – Rednerinnen und Redner