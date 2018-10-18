Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Gemeinsam stärker: Die EIB auf der Jahrestagung 2018 der Weltbankgruppe und des IWF

Auf der Jahrestagung 2018 der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds (IWF) kommen Vertreter von Zentralbanken, für Finanzen und Entwicklungszusammenarbeit zuständige Minister, Führungskräfte aus der Privatwirtschaft, Vertreter der Zivilgesellschaft, Medien und Wissenschaft zusammen, um über globale Themen zu diskutieren: Weltwirtschaftsausblick, Stabilität des globalen Finanzsystems, Armutsbekämpfung, Arbeitsplätze und Wachstum, wirtschaftliche Entwicklung, Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit, Klimawandel ...

Ebenfalls auf dem Programm stehen Seminare, Informationen über bestimmte Regionen, Pressekonferenzen und zahlreiche andere Veranstaltungen, bei denen der Schwerpunkt auf der Weltwirtschaft, der internationalen Entwicklung und dem Weltfinanzsystem liegt.

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die maßgeblich zur Förderung der internationalen Entwicklung beiträgt, nimmt mit einer Delegation unter der Leitung von Präsident Werner Hoyer an der Jahrestagung 2018 teil.

Im Fokus

18 Oktober 2018

Clean Oceans Initiative kick-off

In the margin of IMF/World Bank meetings taking place in Bali, the EIB, KfW and Agence française de développement announced their joint initiative for Cleaner #Oceans. Watch the official launch by president Werner Hoyer, KfW's President Günther Bräunig, and AfD President Rémy Rioux.

HtlTZHyAWi0
Oceans Water Institutional Environment Climate change Water treatment Climate Water, wastewater management Recycling Climate action Management committee Circular economy Climate Climate and environment
22 Oktober 2018

Declaring war on plastic to save our oceans: the world’s major climate financiers EIB, KfW and AFD launch a 2-billion euros initiative

Ahead of the IMF/World Bank Group meetings, KfW Group on behalf of the German Federal Government, the European Investment Bank (EIB) and the Agence Française de Developpement (AFD) launched the Clean Oceans Initiative to support the development and implementation of sustainable projects that will reduce pollution in the world’s oceans over the next five years. 

22 Oktober 2018

Helping the sea to fight climate change

A compelling recent example of the EIB's role as a "crowding-in" bank is support for the Althelia SustainableOcean Fund (SOF), the first close of which...

EIB and Indonesia strengthen cooperation on green infrastructure

A major agreement to further develop green infrastructure in support of climate change mitigation and adaptation projects in Indonesia was signed today by the Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia and the European Investment Bank (EIB). 

Multilateral Banks reaffirm pledge to support resilient sustainable infrastructure

The heads of the leading multilateral development banks (MDBs) meeting at the Global Infrastructure Forum 2018 (GI Forum) today expressed their condolences following the tragic loss of lives and livelihoods in Sulawesi, Indonesia and reaffirmed their commitment to work together to deliver infrastructure that is resilient, inclusive, and sustainable.

Unser Programm für die Jahrestagung

Mittwoch, 10. Oktober

  • With the EIB Group’s Deputy Representative in Washington D.C., Carlota Cenalmor
  • 16:15 to 18:00
  • Find out more

Donnerstag, 11. Oktober

  • With EIB’s Chief Economist, Debora Revoltella
  • 08:00 to 09:00
  • This panel discussion took stock of the significant opportunities and challenges that new technologies (A.I., digital technologies, automation, etc.) pose for jobs and livelihoods, particularly in developing countries.
  • With EIB’s Vice-President, Ambroise Fayolle
  • 11:30 to 12:30
  • Find out more
  • With EIB’s Vice-President, Ambroise Fayolle and EIB’s Deputy Head of Operations, Luca Lazzaroli
  • 15:00 to 17:00

Freitag, 12. Oktober

  • This forum presented the opportunity to discuss the Infrastructure Data Initiative.
  • With EIB’s Risk Management Director General, Alain Godard and the EIB Group’s Deputy Representative in Washington D.C., Carlota Cenalmor
  • 08:30 to 12:00
  • This seminar aimed to encourage dialogue and action on the challenges faced by localities in implementing the Sustainable Development Goals, particularly in light of an ever-changing national and global economic environment.
  • With EIB’s President, Werner Hoyer
  • 15:30 to 17:00
  • Find out more
  • With EIB’s President, Werner Hoyer, EIB’s Vice-President, Ambroise Fayolle and the EIB Group’s Representative in Washington D.C., Romualdo Massa Bernucci
  • 17:00 to 19:00

Samstag, 13. Oktober

  • With EIB’s President, Werner Hoyer, EIB’s Vice-President, Ambroise Fayolle and the EIB Group’s Representative in Washington D.C., Romualdo Massa Bernucci
  • 17:00 to 19:00

Globales Infrastrukturforum

  • • Eine widerstandsfähige und nachhaltige technologiegesteuerte Infrastruktur für alle
  • With EIB’s President, Werner Hoyer
  • 09:00 to 10:00
  • Find out more
  • With EIB’s Secretary General, Marjut Santoni
  • 14:30 to 15:30
  • Find out more
  • Indonesian Minister of National Development Planning and Head of Bappenas, Bambang Brodjonegoro and EIB President, Werner Hoyer signed a Memorandum of Understanding on the development of green infrastructure, particularly in the areas of renewable energy and transportation.
  • With EIB’s President, Werner Hoyer
  • 17:30 to 18:00

Sonntag, 14. Oktober

  • With EIB’s President, Werner Hoyer, KfW’s C.E.O., Dr. Günther Bräunig and AFD’s Chief Executive Officer, Rémy Rioux
  • 13:00 to 15:00

Globales Infrastrukturforum

Das Globale Infrastrukturforum fand am Samstag, den 13. Oktober am Rande der Jahrestagung der Weltbankgruppe und des IWF in Bali statt.

Das Forum soll eine engere Zusammenarbeit zwischen den multilateralen Entwicklungsbanken und ihren Entwicklungspartnern fördern. Ziel ist eine nachhaltige, für alle zugängliche, widerstandsfähige und hochwertige Infrastruktur für Entwicklungsländer. Eine zentrale Frage auf dem Forum war, wie Regierungen und ihre Arbeitspartner mehr Gelder für Infrastruktur mobilisieren können. Weitere Informationen

Die Abschlusserklärung des Forums finden Sie hier.

Weitere Projekte

Klimaschutz

11 Februar 2022

Letting our oceans breathe

The EIB is joining forces with KfW and AFD to fight against the plastic contamination of our oceans through the #CleanOceansInitiative.
o94qnPOs9Lw
Oceans Environment Climate Water, wastewater management Recycling Climate action Circular economy Climate and environment
22 Oktober 2018

Delivering the Sustainable Development Goals - Sustainability Awareness Bonds

We have just launched the EIB Sustainability Awareness Bonds! We sat down with Eila Kreivi, EIB Head of Capital Markets, and asked three of the most important questions you might have about the EU bank’s first sustainable bonds.
_anBIwz0Hk8
Climate Investor relations Green bonds Climate Climate and environment
22 Oktober 2018

Klimaschutz durch Bodensanierung

Bodendegradation verstärkt den Klimawandel. Wir haben 50 Millionen US-Dollar für den „Land Degradation Neutrality Fund“ (LDNF) zugesagt, der in die Wiederherstellung degradierter Böden investieren wird. Dabei entstehen 100 000 Arbeitsplätze in ländlichen Regionen. Pressemitteilungen
uKH2c3cBKVk
Klimawandel Klima Klima Klima und Umwelt
22 Oktober 2018

Für nachhaltige Städte

Die Europäische Investitionsbank unterstützt umweltverträgliche Verkehrsmittel, um den CO2-Ausstoß in Städten zu verringern.

PawY22tawTo
Stadtentwicklung Verkehr Klima Investor relations Nachhaltiger Verkehr Grüne Anleihen Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
19 April 2017

In der U-Bahn um die Welt – mit der EIB

U-Bahnen und Straßenbahnen sind umweltfreundlich, sicher und schnell. Deshalb investiert die Bank der EU in diese Verkehrsmittel: 755 Millionen zusätzliche Fahrten per Jahr weltweit – das ist die Bilanz der Projekte, die wir 2016 mitfinanziert haben. Von Quito bis Rotterdam, von Lucknow bis Rabat: In Ecuadors Hauptstadt arbeiten derzeit 2 400 Menschen an der ersten Phase des U-Bahn-Projekts. Die Einwohner von Rotterdam können mit der neuen U-Bahn-Linie demnächst direkt an den Strand fahren. In Indiens Millionenmetropole Lucknow, wo die Luftverschmutzung besonders hoch ist, wird die erste U-Bahn alle vier Minuten bis zu 1 100 Fahrgäste befördern. Rabats neue Straßenbahn bringt bald täglich 180 000 Fahrgäste günstig und schnell ans Ziel. In diesem Kurzvideo erfahren Sie, wie unsere U-Bahn-Projekte die Lebensbedingungen der Menschen rund um die Welt verbessern.

C6t1gjY5X0Y
Mobilität Verkehr Straßenbahn Offentlicher Verkehr Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
5 Juni 2018

Jujuy Verde – neue Perspektiven für argentinische Müllsammlerinnen

Die argentinische Provinz Jujuy will mit ihrer neuen Initiative nachhaltiges Abfallmanagement praktizieren und Treibhausgasemissionen reduzieren. Dabei eröffnen sich auch Frauen neue wirtschaftliche Perspektiven.

d-btxsYT9hI
Care-Ökonomie Soziale Nachhaltigkeit Fragility and conflict Diversität und Geschlechterfragen Migration Kreislaufwirtschaft Argentinien Lateinamerika und Karibik Klima Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
22 Oktober 2018

Frauen in Indien: Strom für ein selbstbestimmteres Leben

Die EIB-Projekte in Telangana und Andhra Pradesh versorgen die Menschen mit Strom aus Sonne und Wind und ermöglichen Frauen und Mädchen ein selbstbestimmteres Leben. Die Schülerinnen können nun Computer verwenden, und für Frauen ist es abends durch die Straßenbeleuchtung sicherer.

IMdUIVA0zOY
Mobilität Windenergie Verkehr Solarkraft Städtische Mobilität Diversität und Geschlechterfragen Kreislaufwirtschaft Indien Asien und Pazifik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie

Was hat die EIB bewirkt?

Klimaschutz

Nachhaltigkeit in den Städten

Gleichstellung der Geschlechter

Climate in everything we do

As the largest multilateral provider of climate finance worldwide, we are committing at least 25% of our investments to climate change mitigation and adaptation, supporting low-carbon and climate-resilient growth.

Tackling global challenges together

Guided by EU policy, including commitments to the Paris Agreement on Climate Action and to the United Nations Sustainable Development Goals, the EIB Group fosters sustainable growth within the EU and abroad. This approach drives all of our initiatives, products and activities.

