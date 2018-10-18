Gemeinsam stärker: Die EIB auf der Jahrestagung 2018 der Weltbankgruppe und des IWF

Auf der Jahrestagung 2018 der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds (IWF) kommen Vertreter von Zentralbanken, für Finanzen und Entwicklungszusammenarbeit zuständige Minister, Führungskräfte aus der Privatwirtschaft, Vertreter der Zivilgesellschaft, Medien und Wissenschaft zusammen, um über globale Themen zu diskutieren: Weltwirtschaftsausblick, Stabilität des globalen Finanzsystems, Armutsbekämpfung, Arbeitsplätze und Wachstum, wirtschaftliche Entwicklung, Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit, Klimawandel ...

Ebenfalls auf dem Programm stehen Seminare, Informationen über bestimmte Regionen, Pressekonferenzen und zahlreiche andere Veranstaltungen, bei denen der Schwerpunkt auf der Weltwirtschaft, der internationalen Entwicklung und dem Weltfinanzsystem liegt.

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die maßgeblich zur Förderung der internationalen Entwicklung beiträgt, nimmt mit einer Delegation unter der Leitung von Präsident Werner Hoyer an der Jahrestagung 2018 teil.