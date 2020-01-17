Die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung sind nur zu erreichen, wenn privates Kapital schneller und in größerem Umfang mobilisiert wird. Innovative Finanzierungsinstrumente, neue Technologien und die Digitalisierung können hierzu einen maßgeblichen Beitrag leisten. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat daher die „Taskforce zur digitalen Finanzierung der UN-Entwicklungsziele“ eingesetzt. Sie soll untersuchen, wie diese Möglichkeiten genutzt und gleichzeitig damit verbundene Risiken minimiert werden können.

Auf der Tagung werden die Erkenntnisse der Taskforce und die Ergebnisse der Studie „German Sustainable Fintech Stocktake“ vorgestellt, die von der Sustainable Digital Finance Alliance durchgeführt wurde. Zielpublikum sind wichtige deutsche und europäische Akteure aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Die Schlüsselakteure aus den Bereichen Digitales, Nachhaltigkeit und Finanzen sollen Gelegenheit erhalten, neue Trends im Finanzsektor zu diskutieren und zu erörtern, wie sich eine nachhaltige Entwicklung innovativ finanzieren lässt. Gleichzeitig sollen die Tagungsgäste und andere Akteure zu neuen Initiativen angeregt werden.

Die Veranstaltung bietet neben Podiumsdiskussionen auch die Möglichkeit zum Brainstorming sowie Gelegenheit für Anmerkungen und Fragen. Im Anschluss findet ein Empfang statt.

Über die Veranstalter

Das Lösungsnetzwerk für nachhaltige Entwicklung Deutschland (SDSN Germany) wurde im April 2014 von führenden deutschen Wissenszentren ins Leben gerufen. Das Netzwerk bündelt Wissen, Erfahrung und Kompetenzen aus Wissenschaft-, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, um eine nachhaltige Entwicklung Deutschlands und deutsches Engagement für nachhaltige Entwicklung weltweit zu fördern.

Ziel der Sustainable Digital Finance Alliance ist es, die Finanzierung der nachhaltigen Entwicklung durch den Einsatz digitaler Technologien und Innovationen zu verbessern.

Die Taskforce des UN-Generalsekretärs zur digitalen Finanzierung der UN-Entwicklungsziele soll mit konkreten, umsetzbaren Empfehlungen Wege aufzeigen, wie die digitale Revolution die Entwicklungsziele voranbringen könnte.

Anmeldung

Anmeldung per E-Mail bis zum 17. Januar 2020 unter registration@sdsngermany.de. Für weitere Informationen über die Konferenz wenden Sie sich bitte an Janina Sturm (sturm@sdsngermany.de).