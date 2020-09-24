Mit der Entwicklung klimafreundlicher und resilienter Infrastruktur tun sich Städte oft schwer. Vor allem auf der südlichen Erdhalbkugel fehlt ihnen oft die Kapazität, das Geld und die Unterstützung, die sie in den Frühphasen der Projektvorbereitung bräuchten.

Schnell entstehen dann Probleme, die eine Weiterverfolgung der Projekte verhindern. Speziell in Entwicklungs- und Schwellenländern schreitet die Urbanisierung rasch voran. Nur mit klimaintelligenten Städten besteht dort eine Chance, globale und nationale Klimaziele einschließlich der Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen.

Der 2019 angekündigte City Climate Finance Gap Fund hilft Städten in Entwicklungs- und Schwellenländern dabei, aus ihren Plänen und Projekten für emissionsarme Städte finanzierungsfähige Investitionen zu formen. Dazu fördert er die Vorbereitung klimaintelligenter Investitionen und Programme mit dem Ziel, Geldgeber für ihre Durchführung zu gewinnen.

Bei der Climate Week NYC 2020 bringen wir wichtige Akteure und Partner des Gap Fund zusammen. Wir sprechen darüber, welche Rolle Partnerschaften und Finanzierungen in Zeiten des Klimawandels für die Urbanisierung spielen, vor allem im Kontext einer Pandemie wie Covid-19.