Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Mit der Entwicklung klimafreundlicher und resilienter Infrastruktur tun sich Städte oft schwer. Vor allem auf der südlichen Erdhalbkugel fehlt ihnen oft die Kapazität, das Geld und die Unterstützung, die sie in den Frühphasen der Projektvorbereitung bräuchten.

Schnell entstehen dann Probleme, die eine Weiterverfolgung der Projekte verhindern. Speziell in Entwicklungs- und Schwellenländern schreitet die Urbanisierung rasch voran. Nur mit klimaintelligenten Städten besteht dort eine Chance, globale und nationale Klimaziele einschließlich der Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen.

Der 2019 angekündigte City Climate Finance Gap Fund hilft Städten in Entwicklungs- und Schwellenländern dabei, aus ihren Plänen und Projekten für emissionsarme Städte finanzierungsfähige Investitionen zu formen. Dazu fördert er die Vorbereitung klimaintelligenter Investitionen und Programme mit dem Ziel, Geldgeber für ihre Durchführung zu gewinnen.

Bei der Climate Week NYC 2020 bringen wir wichtige Akteure und Partner des Gap Fund zusammen. Wir sprechen darüber, welche Rolle Partnerschaften und Finanzierungen in Zeiten des Klimawandels für die Urbanisierung spielen, vor allem im Kontext einer Pandemie wie Covid-19.

The City Climate Finance Gap Fund

Der Gap Fund unterstützt Städte bei der Entwicklung ehrgeiziger, Infrastruktur, die die Städte emissionsarm, krisenfest und lebenswert machen. Er leistet technische Hilfe bei der Frühphasenplanung und der Projektvorbereitung. Er bringt eine Pipeline finanziell tragfähiger Investitionen in die städtische Infrastruktur auf den Weg, die auf lokaler Ebene zur Wende beitragen und die weltweiten Klimaziele ebenso wie den grünen Wiederaufbau fördern. Die Einrichtung des Gap Fund wurde auf dem Klimagipfel 2019 der Vereinten Nationen bekannt gegeben; an den Start ging er im September 2020.  Die Mittel dafür stammen von Deutschland und Luxemburg, und für die praktische Abwicklung sind die Europäische Investitionsbank und die Weltbank zuständig.

Nähere Details finden Sie auf der speziell dafür eingerichteten Website  

Nachhaltige Städte aus der ganzen Welt

24 September 2020

Neuer Fonds für zukunftsfähige Städte

Nach der Pandemie müssen sich die Städte für künftige Klimagefahren rüsten. Der Chef eines großen Klimainvestitionsfonds erklärt, worauf es ankommt
Infrastruktur Stadtentwicklung Partnerschaften City Climate Finance Gap Fund Mandate und Partnerschaften Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
23 September 2020

Mit privatem Kapital zur nachhaltigeren Stadt

Städte brauchen Infrastruktur, Investoren langfristig stabile Renditen. Intelligente Stadttechnologie macht beides möglich.
Infrastruktur Stadtentwicklung Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
22 September 2020

Klimafeste Städte nach Covid-19

Nach der Pandemie müssen sich die Städte für künftige Klimabedrohungen rüsten. Die Chefin eines großen Klimainvestitionsfonds erklärt, worauf es ankommt
Städteagenda Infrastruktur Stadtentwicklung Covid-19 Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
21 September 2020

Bürgermeister von Lima sieht in Covid-19 eine Chance für grünere Städte

Covid-19 hat die Städte schwer getroffen. Aber der Bürgermeister von Lima sieht in der Pandemie auch eine Chance für eine neue urbane Zukunft.
Städteagenda Infrastruktur Stadtentwicklung Peru Lateinamerika und Karibik Infrastruktur Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur

EIB für grüne Städte rund um den Globus

Stadtentwicklung

Die EIB unterstützt Projekte, die das Leben im städtischen Raum nachhaltiger machen.

Klimaschutz

Wir wollen an vorderster Front die notwendigen Mittel für das weltweite Ziel mobilisieren, die Erderwärmung bei deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Partner dieser Initiative:

>@EIB

Other events you may like...

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
1 - 31
Jan Dec
2025

EIB Institute Foresight Series

The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.
Institutional EIB Institute
30-31
Oct Mar
2025 2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.
Urban development Affordable and sustainable housing Social infrastructure Affordable and sustainable housing