Die EIB organisiert das vierte Treffen der Chief Economists Advisory Group. Diese Gruppe besteht aus Ökonomen führender internationaler Banken und Institutionen, die regelmäßig zusammenkommen, um sich über aktuelle Wirtschaftsthemen auszutauschen. Die Workshops mit rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern finden zweimal pro Jahr statt und vermitteln einen genaueren Einblick in die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa und die wichtigsten Trends in der Weltwirtschaft. Der Gedankenaustausch erfolgt im bewährten Format kleiner Diskussionsrunden. Nach einer kurzen Einführung zu den Hauptthemen beginnt die Diskussion mit allen Anwesenden.

Schon das erste Treffen der Gruppe im Jahr 2016 stand für einen lebhaften und offenen Austausch. Diskutiert wurden damals vor allem die zentralen Herausforderungen und die strategischen Optionen für Europa, Ansätze für eine antizyklische Haushalts- und Geldpolitik in der Eurozone, die Rolle des Europäischen Stabilitätsmechanismus bei der Bewältigung der Staatsschuldenkrise und der Umsetzungstand der Investitionsoffensive für Europa.

Der Workshop im November findet direkt vor der Jahreskonferenz zu Wirtschaftsfragen statt, die die EIB 2019 gemeinsam mit der Columbia University, der OECD und dem Europäischen Geld- und Finanzforum SUERF ausrichtet. Die Konferenz steht in diesem Jahr unter dem Titel „Wettbewerbsfähigkeit und Inklusion stärken: Welche Strategien braucht Europa?“ Weitere Informationen zu der Veranstaltung sind hier abrufbar.

Die Teilnahme ist nur auf Einladung möglich. Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an events@eib.org.

