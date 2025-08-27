Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die EIB-Gruppe nahm am ChangeNOW-Gipfel 2022 teil, der weltweit größten Veranstaltung für unseren Planeten.

Ambroise Fayolle, der für Klimaschutz und Umwelt zuständige EIB-Vizepräsident, leitete die Delegation der EIB-Gruppe und nahm am 20. Mai an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Demokratisierung der Energiewende“ teil.

Beeodiversity, Breeze Technology, Cellugy, Glowee, Lixea, MIWA Technologies, Orange Fiber und PlasticFri, allesamt Alumni des Social Innovation Tournament (SIT), stellten ihre wirkungsvollen Lösungen am 20. Mai in einer Veranstaltung des EIB Instituts vor.

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union