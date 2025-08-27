Die EIB-Gruppe nahm am ChangeNOW-Gipfel 2022 teil, der weltweit größten Veranstaltung für unseren Planeten.

Ambroise Fayolle, der für Klimaschutz und Umwelt zuständige EIB-Vizepräsident, leitete die Delegation der EIB-Gruppe und nahm am 20. Mai an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Demokratisierung der Energiewende“ teil.

Beeodiversity, Breeze Technology, Cellugy, Glowee, Lixea, MIWA Technologies, Orange Fiber und PlasticFri, allesamt Alumni des Social Innovation Tournament (SIT), stellten ihre wirkungsvollen Lösungen am 20. Mai in einer Veranstaltung des EIB Instituts vor.