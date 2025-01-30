Jahrespressekonferenz der EIB-Gruppe

Nadia Calviño, die Präsidentin der EIB-Gruppe, stellte die Ergebnisse und Zahlen der EIB-Gruppe für 2024 vor.
Die Aufzeichnung und die wichtigsten Infos finden Sie hier:
EIB-Gruppe erzielt 2024 Rekordergebnis
Im vergangenen Jahr unterzeichnete die EIB-Gruppe 89 Milliarden Euro an Neufinanzierungen, rund 90 Prozent davon in der EU. Die Gruppe erzielte einen soliden Gewinn und sagte eine Rekordsumme an Eigenkapital- und Venture-Debt-Finanzierungen für innovative europäische Start-ups zu.
Mehr Förderung für Energiesicherheit
100 Milliarden Euro
2024 haben wir Energieeffizienz, Erneuerbare, Speicherlösungen und Stromnetze mit einer Rekordsumme von 31 Milliarden Euro unterstützt und damit voraussichtlich 100 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen ausgelöst.
Rekordfinanzierungen für grüne Projekte
51 Milliarden Euro
Mit fast 60 Prozent unserer Finanzierungen haben wir den grünen Wandel, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit gefördert.
Doppelt so viel für Sicherheit und Verteidigung
1 Milliarde Euro
Die Ausgaben für Projekte im Bereich Sicherheit und Verteidigung haben wir 2024 auf 1 Milliarde Euro verdoppelt; für 2025 ist eine weitere Verdoppelung geplant.
Mehr Aktivitäten mit höherem Risiko
8 Milliarden Euro
Eine Rekordsumme von 8 Milliarden Euro an Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapital-Investitionen dürfte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Europas Innovatoren mobilisieren.
Schneller zu mehr sozialem und territorialem Zusammenhalt
38 Milliarden Euro
38 Milliarden Euro haben wir für Projekte in Kohäsions- und Übergangsregionen unterzeichnet. Damit sorgen wir dafür, dass Talente überall in der EU ihre Chancen bekommen.
Unsere Finanzierungen 2024*
* Alle Zahlen sind ungeprüft und vorläufig. Sie gelten für die EIB-Gruppe, soweit nicht anders angegeben. Im Gesamtvolumen der EIB-Gruppe ist eine geringe Überschneidung gemeinsamer Finanzierungen von EIB und EIF herausgerechnet.
**Zahl umfasst das Engagement der EIB Global in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen und in EFTA-Ländern.
Jahresergebnisse 2024
