Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Jedes Jahr nimmt das Europäische Parlament zwei Entschließungen zu den jährlichen Aktivitäten der Europäischen Investitionsbank an. Auf dieser Grundlage kann das Parlament die Tätigkeit der EIB bei seinen legislativen, budgetären und politischen Aufgaben berücksichtigen. Gleichzeitig ist die EIB über die Anliegen und Prioritäten des Parlaments informiert.

  • Financial activities of the European Investment Bank – annual report 2022
  • Control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2022

Other events you may like...

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union