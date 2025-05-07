Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Projektbezogene Auftragsvergabe

Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen für Projekte, die ganz oder teilweise von der EIB finanziert werden oder mit Darlehen, für die die Bank eine Garantie stellt

Der Leitfaden zur Auftragsvergabe beschreibt die Vergabepolitik der EIB. Er richtet sich an Kreditnehmer und Projektträger, deren Aufträge von der Bank finanziert werden. Ziel ist es, sie darüber zu informieren, wie die benötigten Leistungen für ihre Projekte beschafft werden müssen.

Kreditnehmer und Projektträger übernehmen die volle Verantwortung für die Umsetzung der von der Bank finanzierten Projekte – einschließlich der gesamten Beschaffung von der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen bis zur Vergabe und Durchführung der Aufträge.

Die Bank überprüft in diesem Zusammenhang lediglich, ob die für ihren Finanzierungsbeitrag geltenden Bedingungen eingehalten werden. Wir beraten und unterstützen Projektträger auf Wunsch im Vergabeprozess, sind jedoch nicht als Vertragspartner an der Auftragsvergabe beteiligt.

publication thumbnail

Unsere Vergabepolitik

Prinzipiengeleitete Vergabepolitik

Die Vergabepolitik der EIB basiert auf klaren Prinzipien: Wirtschaftlichkeit, Effizienz, offene internationale Ausschreibungen, Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, gegenseitige Anerkennung, Verhältnismäßigkeit und Transparenz. Diese Werte leiten sich aus den EU-Verträgen und der Satzung der Bank ab.

Doppelter Ansatz

Als Einrichtung der EU und multilaterale Entwicklungsbank verfolgt die EIB einen doppelten Ansatz: Gemäß dem Leitfaden für die Auftragsvergabe gilt innerhalb der EU uneingeschränkt das EU-Vergaberecht. Außerhalb der EU setzen wir auf eine Kombination aus den wichtigsten Mechanismen der EU-Ausschreibungsrichtlinien und internationalen Best Practices anderer multilateralen Entwicklungsbanken.

Gemeinsam mehr bewirken

Die EIB hat mit mehreren internationalen Finanzinstituten Mutual-Reliance-Vereinbarungen geschlossen. So können wir uns bei kofinanzierten Projekten außerhalb der EU auf die Vergabepolitik, Verfahren und die Überwachung des jeweils federführenden Geldgebers verlassen.

Umwelt- und Sozialleitlinien

Alle Projekte müssen die Umwelt- und Sozialstandards der EIB erfüllen. Wir fordern Projektträger auf, aktiv zum Umweltschutz, zu mehr Lebensqualität, zur Wahrung der Menschenrechte, zur Geschlechtergerechtigkeit, zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Förderung nachhaltiger Entwicklung beizutragen. Bieter und Nachunternehmer sind verpflichtet, auch bei Projekten außerhalb der EU die Umwelt- und Sozialerklärung umzusetzen.

Mehr  

Beschwerden über die Auftragsvergabe bei Projekten

Projektträger müssen Beschwerden zur Vergabe prüfen, notwendige Schritte unternehmen und zeitnah reagieren. Jede interessierte Person kann sich zudem mit einer Beschwerde an die EIB wenden.

Mehr  

Rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen

Die Bank will sicherstellen, dass ihre Projekte nicht für rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen missbraucht werden. Bei Projekten außerhalb der EU müssen alle Bieter eine Integritätserklärung abgeben und einhalten, um überhaupt teilnehmen zu dürfen.

Mehr  

Ausgeschlossene Unternehmen/Personen

Im Rahmen ihrer Ausschlusspolitik kann die Bank Einzelpersonen oder Unternehmen von der Auftragsvergabe für von der EIB mitfinanzierte Projekte ausschließen, wenn sie nachweislich im Laufe der Auftragsvergabe oder der Durchführung des Auftrags an rechtswidrigen Verhaltensweisen und Handlungen beteiligt waren.

Mehr  

Marktansprache

Geschäftschancen

Wer sich für laufende Auftragsbekanntmachungen interessiert, findet hier Informationen zu aktuellen Liefer-, Bau-, Beratungs- und anderen Dienstleistungsaufträgen für von der EIB mitfinanzierte Projekte außerhalb der EU.

Alle Bekanntmachungen durchsuchen  

Alle Projekte

Erfahren Sie mehr über Projekte, deren Finanzierung die EIB prüft oder die sie bereits finanziert.

Alle Projekte durchsuchen  

Für Projektträger

VORLAGEN

 

Handreichung
  • Projektvergabe bei von der EIB außerhalb der EU mitfinanzierten Projekten angesichts der Covid-19-Krise (EN, FR)
Schulungsmaterial

Bleiben Sie informiert

Ergebnisse der EIB-Umfrage zum Wettbewerb außerhalb der EU

Die EIB fördert faire Bedingungen für den Wettbewerb außerhalb der EU. Im Rahmen dessen startete das Beschaffungswesen in der ersten Jahreshälfte 2025 eine offene Umfrage.

Schon jetzt arbeitet die EIB aktiv daran, Hürden auszuräumen und die Qualität und Nachhaltigkeit der von ihr finanzierten Projekte über die Auftragsvergabe zu verbessern. Auf Basis der Umfrageergebnisse kann sie sich künftig auf Kernpunkte konzentrieren. Dazu wird sie sich mit ihren Partnern beraten und Faktoren wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Cybersicherheit und Multilateralismus berücksichtigen.

Insgesamt beleuchten die Ergebnisse ein Kernelement der nötigen Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit und internationale Zusammenarbeit der EU zu stärken.

Ergebnisse herunterladen  

Aktuelles zur projektbezogenen Auftragsvergabe

  •
    7 Mai 2025

    EIB und EBWE: Vereinbarung für wirkungsstärkere Projekte weltweit

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) haben ihre langjährige Partnerschaft mit der Unterzeichnung einer Mutual-Reliance-Vereinbarung zu Umwelt- und Sozialfragen vertieft. In Ländern, in denen beide Einrichtungen tätig sind, können damit gemeinsame Finanzierungen erleichtert und Projekte schneller auf den Weg gebracht werden. Auch auf Kundenseite gibt es Vorteile, weil Bürokratie abgebaut wird.

    Institutional Multilaterale Entwicklungsbanken Partner Direktorium Nadia Calviño
  • 20 April 2024

    Multilaterale Entwicklungsbanken vertiefen Zusammenarbeit

    Die Spitzen von zehn multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) haben heute gemeinsame Schritte angekündigt, um bei dringlichen Entwicklungszielen besser zusammenzuarbeiten. Dadurch wollen sie die Wirkung und den Umfang ihrer Aktivitäten steigern.

    Institutional Multilaterale Entwicklungsbanken Partner Klima Klimaschutz Direktorium Klima und Umwelt
  • 15 Mai 2023

    EIB und IFAD vertiefen Zusammenarbeit für mehr Ernährungssicherheit, bessere Klimaanpassung und schnellere Projektdurchführung

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) der Vereinten Nationen haben heute zwei Vereinbarungen unter Dach und Fach gebracht, um bei Projekten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen – vor allem in Afrika – noch enger zusammenzuarbeiten. Die Vereinbarungen wurden heute in Rom von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle und IFAD-Präsident Alvario Lario unterzeichnet.

    Klima Ambroise FAYOLLE Klimaschutz Lebensmittel & ländliche Entwicklung Direktorium Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 25 April 2022

    Vereinbarung zwischen EIB und IDB beschleunigt Finanzierung von Projekten in Lateinamerika und der Karibik

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) haben eine neue Vereinbarung unterzeichnet, um klimaresiliente Projekte in Lateinamerika und der Karibik stärker zu fördern. Durch die Mutual-Reliance-Vereinbarung verbessert sich die Projektdurchführung und ‑überwachung, und die EIB und die IDB können Klimainvestitionen effizienter finanzieren.

    Institutional Umwelt Direktorium Klima und Umwelt Energie
  • 27 April 2021

    Neuer Verfahrensrahmen von EIB und AsDB verbessert Vergabe öffentlicher Aufträge in Asien

    Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Asiatische Entwicklungsbank (AsDB) haben einen Verfahrensrahmen für die Auftragsvergabe unterzeichnet, um die Durchführung und Überwachung von gemeinsam finanzierten Projekten des öffentlichen Sektors in Asien zu verbessern.

    Institutional Partner Direktorium
  • 18 Oktober 2019

    Neue Vereinbarung erleichtert Finanzierungen für Projekte der Europäischen Investitionsbank und der Karibischen Entwicklungsbank in der Karibik

    Die EIB und die Karibische Entwicklungsbank (CDB) haben eine neue Vereinbarung unterzeichnet, um Klimaresilienz-Projekte in der Region besser unterstützen zu können. Mit dem neuen Verfahrensrahmen für die Auftragsvergabe können die EIB und die CDB die Projektdurchführung und -überwachung verbessern und somit eine effizientere Finanzierung verschiedener Klimaprojekte in der Karibik ermöglichen.

    Klima Klimaschutz Klima und Umwelt