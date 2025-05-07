Projektbezogene Auftragsvergabe

Unsere Vergabepolitik
Prinzipiengeleitete Vergabepolitik
Die Vergabepolitik der EIB basiert auf klaren Prinzipien: Wirtschaftlichkeit, Effizienz, offene internationale Ausschreibungen, Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, gegenseitige Anerkennung, Verhältnismäßigkeit und Transparenz. Diese Werte leiten sich aus den EU-Verträgen und der Satzung der Bank ab.
Doppelter Ansatz
Als Einrichtung der EU und multilaterale Entwicklungsbank verfolgt die EIB einen doppelten Ansatz: Gemäß dem Leitfaden für die Auftragsvergabe gilt innerhalb der EU uneingeschränkt das EU-Vergaberecht. Außerhalb der EU setzen wir auf eine Kombination aus den wichtigsten Mechanismen der EU-Ausschreibungsrichtlinien und internationalen Best Practices anderer multilateralen Entwicklungsbanken.
Gemeinsam mehr bewirken
Die EIB hat mit mehreren internationalen Finanzinstituten Mutual-Reliance-Vereinbarungen geschlossen. So können wir uns bei kofinanzierten Projekten außerhalb der EU auf die Vergabepolitik, Verfahren und die Überwachung des jeweils federführenden Geldgebers verlassen.
Umwelt- und Sozialleitlinien
Alle Projekte müssen die Umwelt- und Sozialstandards der EIB erfüllen. Wir fordern Projektträger auf, aktiv zum Umweltschutz, zu mehr Lebensqualität, zur Wahrung der Menschenrechte, zur Geschlechtergerechtigkeit, zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Förderung nachhaltiger Entwicklung beizutragen. Bieter und Nachunternehmer sind verpflichtet, auch bei Projekten außerhalb der EU die Umwelt- und Sozialerklärung umzusetzen.
Beschwerden über die Auftragsvergabe bei Projekten
Projektträger müssen Beschwerden zur Vergabe prüfen, notwendige Schritte unternehmen und zeitnah reagieren. Jede interessierte Person kann sich zudem mit einer Beschwerde an die EIB wenden.
Rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen
Die Bank will sicherstellen, dass ihre Projekte nicht für rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen missbraucht werden. Bei Projekten außerhalb der EU müssen alle Bieter eine Integritätserklärung abgeben und einhalten, um überhaupt teilnehmen zu dürfen.
Ausgeschlossene Unternehmen/Personen
Im Rahmen ihrer Ausschlusspolitik kann die Bank Einzelpersonen oder Unternehmen von der Auftragsvergabe für von der EIB mitfinanzierte Projekte ausschließen, wenn sie nachweislich im Laufe der Auftragsvergabe oder der Durchführung des Auftrags an rechtswidrigen Verhaltensweisen und Handlungen beteiligt waren.
Wer sich für laufende Auftragsbekanntmachungen interessiert, findet hier Informationen zu aktuellen Liefer-, Bau-, Beratungs- und anderen Dienstleistungsaufträgen für von der EIB mitfinanzierte Projekte außerhalb der EU.
Erfahren Sie mehr über Projekte, deren Finanzierung die EIB prüft oder die sie bereits finanziert.
Für Projektträger
- Vergabeplan
- Integritätserklärung (EN, FR, ES, PT)
- Umwelt- und Sozialerklärung (EN, FR, ES, PT)
- Anleitung für Projektträger der EIB zum Ausfüllen von Standardformularen für die Bekanntmachung von Ausschreibungen
- Vorinformation zur Veröffentlichung (EN, FR, ES, PT)
- Auftragsbekanntmachung zur Veröffentlichung (EN, FR, ES, PT)
- Anhang I der Vorabinformation und der Auftragsbekanntmachung zur Veröffentlichung (EN, FR, ES, PT)
- Vergabebekanntmachung (EN, FR, ES, PT)
- Anhang A der Vergabebekanntmachung (EN, FR, ES, PT)
- Bekanntmachung über Auftragsänderungen (EN, FR, ES, PT)
- Juni 2025 – Vergabeplanung (EN)
- Mai 2025 – Grundsätze der Auftragsvergabe für Projekte (EN)
- April 2025 – Bewertungskriterien (EN)
- Februar 2025 – Auftragsmanagement bei von der EIB mitfinanzierten Projekten (FR) Zum Video
- Juli 2024 – Berichte über die Angebotsbewertung – EIB-Anforderungen und Best Practices (EN) Zum Video
- März 2024 – Auftragsmanagement bei von der EIB mitfinanzierten Projekten (EN) Zum Video
- Februar 2024 – Vergabepolitik für von der EIB mitfinanzierte Projekte (FR)
- Januar 2024 – Anforderungen an die Ausschreibungsunterlagen laut EIB-Leitfaden für die Auftragsvergabe (EN) Zum Video
- Juni 2023 – Auftragsvergabe bei von der EIB mitfinanzierten Projekten (EN) Zum Video
Ergebnisse der EIB-Umfrage zum Wettbewerb außerhalb der EU
Aktuelles zur projektbezogenen Auftragsvergabe
-
EIB und EBWE: Vereinbarung für wirkungsstärkere Projekte weltweit
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) haben ihre langjährige Partnerschaft mit der Unterzeichnung einer Mutual-Reliance-Vereinbarung zu Umwelt- und Sozialfragen vertieft. In Ländern, in denen beide Einrichtungen tätig sind, können damit gemeinsame Finanzierungen erleichtert und Projekte schneller auf den Weg gebracht werden. Auch auf Kundenseite gibt es Vorteile, weil Bürokratie abgebaut wird.
-
Multilaterale Entwicklungsbanken vertiefen Zusammenarbeit
Die Spitzen von zehn multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) haben heute gemeinsame Schritte angekündigt, um bei dringlichen Entwicklungszielen besser zusammenzuarbeiten. Dadurch wollen sie die Wirkung und den Umfang ihrer Aktivitäten steigern.
-
EIB und IFAD vertiefen Zusammenarbeit für mehr Ernährungssicherheit, bessere Klimaanpassung und schnellere Projektdurchführung
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) der Vereinten Nationen haben heute zwei Vereinbarungen unter Dach und Fach gebracht, um bei Projekten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen – vor allem in Afrika – noch enger zusammenzuarbeiten. Die Vereinbarungen wurden heute in Rom von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle und IFAD-Präsident Alvario Lario unterzeichnet.
-
Vereinbarung zwischen EIB und IDB beschleunigt Finanzierung von Projekten in Lateinamerika und der Karibik
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) haben eine neue Vereinbarung unterzeichnet, um klimaresiliente Projekte in Lateinamerika und der Karibik stärker zu fördern. Durch die Mutual-Reliance-Vereinbarung verbessert sich die Projektdurchführung und ‑überwachung, und die EIB und die IDB können Klimainvestitionen effizienter finanzieren.
-
Neuer Verfahrensrahmen von EIB und AsDB verbessert Vergabe öffentlicher Aufträge in Asien
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Asiatische Entwicklungsbank (AsDB) haben einen Verfahrensrahmen für die Auftragsvergabe unterzeichnet, um die Durchführung und Überwachung von gemeinsam finanzierten Projekten des öffentlichen Sektors in Asien zu verbessern.
-
Neue Vereinbarung erleichtert Finanzierungen für Projekte der Europäischen Investitionsbank und der Karibischen Entwicklungsbank in der Karibik
Die EIB und die Karibische Entwicklungsbank (CDB) haben eine neue Vereinbarung unterzeichnet, um Klimaresilienz-Projekte in der Region besser unterstützen zu können. Mit dem neuen Verfahrensrahmen für die Auftragsvergabe können die EIB und die CDB die Projektdurchführung und -überwachung verbessern und somit eine effizientere Finanzierung verschiedener Klimaprojekte in der Karibik ermöglichen.