Ausschlusspolitik

Unternehmen oder Einzelpersonen, die rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen begangen haben, werden für einen bestimmten Zeitraum von EIB-finanzierten Projekten und anderen Aktivitäten, an denen die EIB beteiligt ist, ausgeschlossen. Die Bestimmungen und Verfahren für den Ausschluss sind in der Ausschlusspolitik der EIB festgelegt. Über die Ausschlusspolitik wird die Betrugsbekämpfungspolitik der EIB durchgesetzt. Gleichzeitig schützt sie die finanziellen Interessen, die Integrität sowie den Ruf der Bank und der von ihr finanzierten Vorhaben.

Verfahren, die auf der Grundlage der Ausschlusspolitik eingeleitet werden, durchlaufen einen dreistufigen Prüfungsprozess. In diesem Prozess wird festgestellt, ob die vorgelegten Beweise überzeugend dafür sprechen, dass sich das Unternehmen oder die Person rechtswidrig verhalten hat.

In der Ausschlusspolitik der EIB ist definiert, welche Ausschlussbeschlüsse möglich sind. Sowohl in Ausschlussverfahren als auch bei Vergleichsvereinbarungen können mildernde oder erschwerende Umstände berücksichtigt werden, wenn Ausschlussmaßnahmen und ihre Modalitäten festgelegt werden. Darüber hinaus kann die EIB auch die mildernden oder erschwerenden Umstände aus den Allgemeinen Grundsätzen und aus den Leitsätzen der multilateralen Entwicklungsbanken berücksichtigen.

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hält sich die EIB an die Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 2018/1725 über den Datenschutz. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung zur Ausschlusspolitik der EIB.