Beratungsgruppe für den Verwaltungsrat zu den weltweiten Aktivitäten der EIB

Die Beratungsgruppe unterbreitet dem Verwaltungsrat der EIB unverbindliche Stellungnahmen zu Finanzierungsvorschlägen für Aktivitäten außerhalb der Europäischen Union. Sie berät ihn auch zu Strategien, zu den Geschäftsplänen und generell zum Kurs der EIB Global.
Der Beratungsgruppe gehören je ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied aus allen Mitgliedstaaten sowie zwei Mitglieder und zwei stellvertretende Mitglieder der Europäischen Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes an. Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden vom Verwaltungsrat auf Grundlage der Vorschläge der Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes ernannt.
|Mitglieder
|Stellvertretende Mitglieder
|
Philippe NIZEYIMANA
|
Gaëlle JULLIEN
|
Milena BLAGOEVA
|
Rositsa DIMITROVA
|Zuzana MATYÁŠOVÁ
Direktorin – Finanzministerium, Tschechische Republik
|
Radek HŘEBÍK
|Ditte Tøffner HAMBERG
Head of Section – Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Dänemark
|Morten KLINGE
Chief Special Advisor – Ministerium für Industrie, Wirtschaft und Finanzen, Dänemark
|Frederik KLÜVER
Stellvertretender Referatsleiter – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Deutschland
|Oskar KRAFFT
Policy Officer – Bundesministerium de Finanzen
|
Katrin LUTS
|Riina LAIGO
Advisor – Finanzministerium, Estland
|
Leonard WALL
|
Alison REILLY
|
Pavlina SPANOU
|
Achilleas TZIMAS
|María PALANCA REH
Head of Division – Ministerium für Wirtschaft, Handel und Unternehmen in Spanien
|Isabel GARAYO ORBE
Alternate Deputy Director General – Ministerium für Wirtschaft, Handel und Unternehmen in Spanien
|
Emmanuel CHAY
|
Bruno BOSLE
|Jadranka HAJDINJAK
Head of Service for Project and Financial Monitoring – Finanzministerium, Kroatien
|Larisa VUKOJA
Senior Advisor, Specialist – Finanzministerium, Kroatien
|
Simone BERARDI
|
Tony PERSICO
|
Costas CONSTANTINIDES
|Maria Elena KOMODROMOU
Economic Officer – Finanzministerium, Zypern
|Liene VITOLA
Head of Division – Finanzministerium, Lettland
|
Aija PALEJA
|
Dovilė JASAITIENĖ
|
Loreta SADZEVIČIŪTĖ
|
Sofia TILOTTA
|
Flore VAN VLOKHOVEN
|Dániel LISTÁR
Head of Unit – Wirtschaftsministerium, Ungarn
|Hajnalka TRUBIÁNSZKI
International Expert – Wirtschaftsministerium, Ungarn
|
Vakante Position
|
Vakante Position
|Denise VAN WINKOOP-BROM
Senior Policy Advisor – Finanzministerium, Niederlande
|Ms. Maya TASELAAR
Senior Policy Advisor – Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Niederlande
|Katharina HERMANN
Policy Advisor – Bundesministerium für Finanzen, Österreich
|
Klaus STEINER
|
Damian SZOSTEK
|Ewa HASNIK
Chief Expert – Finanzministerium, Polen
|
Filipe CARTAXO
|
Rosa Maria CAETANO
|
Maria-Anca CRAIU
|
Denisa BACIU
|
Martin ZDOVC
|
Vakante Position
|
Marek ROCKAR
|
Eva HORVÁTHOVÁ
|Kaisa HEIKKILÄ
Team Leader - Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Finnland
|
Anne af URSIN
|Kristina ÅKESSON
Senior Adviser - Finanzministerium, Schweden
|Ms. Anna RÄÄS
Desk Officer – Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Schweden
|
Kay PARPLIES
|Esther MARTIN
Head of Sector – Directorate-General for the Middle East, North Africa and the Gulf, Europäische Kommission
|Lukáš VESELÝ
Deputy Head of Unit – Generaldirektion Erweiterung und östliche Nachbarschaft, Europäische Kommission
|Witold WILLAK
Head of Unit – Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, Europäische Kommission
|Eric DEJOIE
Head of Division – Europäischer Auswärtiger Dienst
|
Björn KUIL