Compliance ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensführung mit Blick auf Ethik, Professionalität und Geschäftstätigkeit.

Die unabhängige Compliance-Funktion der EIB steht für höchste Integritätsstandards und stellt sicher, dass diese bei allen Aktivitäten der Bank angewendet werden (siehe Integritätsstandards und Compliance-Leitlinien).

Die Compliance-Funktion sorgt dafür, dass die EIB durch ihre Tätigkeit weder Geldwäsche noch Terrorismusfinanzierung ermöglicht. Sie fördert eine Unternehmenskultur, die auf Ethik und Professionalität beruht, und sie gewährleistet, dass nichtfinanzielle Risiken effizient gemanagt und beaufsichtigt werden. Das betrifft das operationelle Risiko, das Risiko bezüglich Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie allgemeine Compliance-, Verhaltens- und Reputationsrisiken