Aufgaben der Compliance-Stelle

Integritätsprüfung – Geschäfte und Geschäftspartner der Bank

Die Compliance-Stelle überprüft die Geschäfte und Geschäftspartner der EIB und übernimmt das laufende Monitoring und Kontrollen. Auf diese Weise stellt sie sicher, dass die Bank nicht unwissentlich Korruption, Betrug, heimliche Absprachen, Nötigung, Geldwäsche, Steuerbetrug, schädliche Steuerpraktiken oder Terrorismusfinanzierung ermöglicht.

Dazu hat die EIB geeignete Leitlinien und Verfahren für den Umgang mit Geschäftspartnern und für Verträge eingerichtet, etwa Kontrollmechanismen zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und anderer schädlicher Praktiken. Die EIB-Gruppe nahm 2019 eine überarbeitete Fassung ihrer Leitlinien zu nicht transparenten und nicht kooperationsbereiten Jurisdiktionen mit mangelhafter Regulierung und zu verantwortungsvollem Handeln im Steuerbereich („NCJ-Leitlinien der EIB-Gruppe“) an.

Durch ihr konsequentes Vorgehen unterstützt die EIB auch die internationalen Bemühungen um mehr Integrität auf den Finanzmärkten. Gleichzeitig mindert sie damit ihre Rechts- und Reputationsrisiken.

Die Compliance-Stelle arbeitet mit der Generalinspektion zusammen, die eine unabhängige Kontrollfunktion wahrnimmt. Diese leitet Untersuchungen ein, sobald ein Verdacht auf Betrug, Korruption oder andere Straftaten vorliegt, die von der EIB finanzierte Projekte oder Aktivitäten betreffen. Wenn die Compliance-Stelle Unregelmäßigkeiten oder Hinweise auf rechtswidrige Handlungen aufdeckt (im Anschluss an die Projektprüfung oder beim laufenden Projektmonitoring), meldet sie dies der Generalinspektion. Diese entscheidet dann, ob eine Untersuchung eingeleitet wird.