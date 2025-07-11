Die unterschiedlichen Perspektiven unserer Mitarbeitenden sind eine Bereicherung für die Bank. Wir wollen deshalb, dass alle authentisch und aktiv dazu beitragen können, eine Kultur der Offenheit bei der EIB zu etablieren, die die Talentvielfalt in der EU und darüber hinaus angemessen widerspiegelt.
Als Bank der EU steht die Europäische Investitionsbank voll hinter dem Motto der EU „In Vielfalt geeint“ und den Grundsätzen der Gleichberechtigung, Menschenwürde, Nichtdiskriminierung und Achtung der Menschenrechte.
Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion bilden das Herzstück dessen, was wir sind und tun. Wir glauben, dass ein gleichberechtigtes, vielfältiges Arbeitsumfeld uns als Organisation innovativer und effektiver macht und uns hilft, unser zentrales Ziel zu erreichen: bessere Lebensbedingungen und ein nachhaltiges Wachstum.
Seit 2018 informiert die EIB in jährlichen Berichten über ihre Fortschritte im Bereich Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion.
Wir sind stolz auf unsere talentierten Teams, ihre sprachliche Vielfalt, ihre unterschiedlichen Hintergründe und Perspektiven sowie die generationenübergreifende Zusammenarbeit. Weitere Schwerpunkte neben unserer Kultur der Zusammenarbeit sind Themen wie Gendergerechtigkeit, LGBTIQ-Inklusion, ethnische Vielfalt, Behinderung und Neurodiversität.
Inklusion bei der EIB
Die EIB hat in Sachen Geschlechterausgewogenheit in den letzten Jahren weiter Fortschritte gemacht. Sie hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion in alle wichtigen Personalprozesse einzubeziehen, von der Einstellung über die Kompetenzentwicklung bis hin zum Leistungs- und Talentmanagement.
Wir wollen ein Arbeitsumfeld, in dem sich alle wohlfühlen.
Wir respektieren, schützen und fördern gleiche Rechte für lesbische, schwule, Transgender-, intergeschlechtliche und queere Mitarbeitende.
Über den Dialog mit den Beschäftigten, Sensibilisierung, Schulungen für Vorgesetzte und die Anpassung unserer Leitlinien arbeiten wir kontinuierlich an einer stärkeren LGBTIQ-Inklusion.
Wir setzen uns für ein Umfeld ein, in dem Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit keinen Platz hat – im Sinne der europäischen Vielfalt unserer Teams und Standorte.
Wichtig ist uns vor allem, die Inklusion ethnischer Minderheiten zu fördern. Wir wollen eine Arbeitskultur, die unterschiedliche Perspektiven wertschätzt.
Unsere Kolleginnen und Kollegen mit Behinderungen oder Neurodiversität bringen besondere Fähigkeiten und Stärken in die Bank ein und tragen erheblich dazu bei, dass die Bank ihre Ziele erreicht. Das wissen wir zu schätzen.
Wir unterstützen sie daher bei der Einstellung, beim Onboarding und während ihrer gesamten Beschäftigung, etwa durch barrierefreie Arbeitsplätze und erforderliche Anpassungsmaßnahmen. Mit internen und externen Initiativen sensibilisieren wir für dieses Thema. Außerdem nehmen wir regelmäßig an Jobmessen für Menschen mit Behinderung teil.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder während des Einstellungsverfahrens oder nach Eintritt in die Bank besondere Vorkehrungen benötigen, hilft Ihnen unser zuständiges Team gerne weiter: HR_Inclusion@eib.org
Praktische Informationen zum Leben und Arbeiten in Luxemburg finden Sie in AccessAble Luxembourg. Diese Orientierungshilfe für Menschen mit Behinderung ist auf Englisch abrufbar.
Unsere internen und externen Stakeholder
Unsere internen Interessengruppen von Mitarbeitenden sowie unsere Champions für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion sind entscheidend für unser Ziel von mehr Inklusion. Gemeinsam mit ihnen koordinieren wir die Aktivitäten und Initiativen der Bank in diesem Bereich.
Unsere Interessengruppen haben die Rückendeckung durch die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten. Sie stehen allen Mitarbeitenden offen und bieten sichere Räume, Unterstützung und die Möglichkeit zum Networking für die persönliche und berufliche Entwicklung. Die Gruppen tragen maßgeblich zur Umsetzung der Maßnahmen im Bereich Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion bei. Sie schaffen ein Bewusstsein für das Thema und informieren darüber, welche Erfahrungen gemacht wurden und wie Veränderungen angestoßen werden.
Unsere Champions in diesem Bereich – über 100 Mitarbeitende aus verschiedenen Direktionen – organisieren Veranstaltungen, sensibilisieren und zeigen auf, was sich bewährt hat. Damit geben sie bankweit wichtige Impulse für mehr Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion.
ConnectedWoMen ist eine Interessengruppe für alle Beschäftigten der EIB-Gruppe, unabhängig von ihrem Geschlecht. Sie will Raum geben für konstruktive Gespräche, neue Kontakte und gegenseitige Unterstützung. Über verschiedene regelmäßige Veranstaltungen und Initiativen für alle Mitarbeitenden sensibilisiert ConnectedWoMen für das Thema Gendergerechtigkeit – innerhalb der Bank, bei unserer Arbeit und in der Welt insgesamt.
Die Interessengruppe MOSAIC befasst sich mit Themen rund um ethnische Vielfalt. Hier können Mitarbeitende in einem geschützten Umfeld zusammenkommen und sich austauschen. Ziel ist es, das Bewusstsein für Inklusion zu fördern und auf ethnisch motivierte Diskriminierung aufmerksam zu machen. Die Gruppe steht allen Mitarbeitenden offen, die sich für ethnische Vielfalt und Inklusion in der EIB-Gruppe stark machen.
EIB Proud ist eine Gruppe von Beschäftigten der EIB-Gruppe, die sich als LGBTIQ (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intersexuell, queer) oder LGBTIQ-Allies identifizieren. Sie will helfen, die EIB-Gruppe zu einem noch attraktiveren Arbeitgeber zu machen, der Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion ernst nimmt und diese Punkte in alle Bereiche seiner Arbeit einbezieht.
enAble ist die Interessengruppe der EIB für Behinderung und Neurodiversität. Sie will Mitarbeitende mit Behinderung oder neurodiverse Beschäftigte sowie ihre Allies und Betreuer zusammenbringen, damit sie Erfahrungen austauschen, voneinander lernen und die Inklusion dieser Personengruppen vorantreiben können. enAble trägt durch verschiedenste Aktivitäten und Veranstaltungen dazu bei, dass die EIB-Gruppe noch offener und attraktiver für alle wird.
Gemeinsam erreichen wir mehr. Wir arbeiten mit Organisationen zusammen, die einen positiven Wandel vorantreiben und wie wir ein vielfältiges, gleichberechtigtes und inklusives Arbeitsumfeld anstreben.
Die EIB hat die EDGE Move- und die EDGEplus-Zertifizierung erhalten – eine Auszeichnung dafür, dass die Bank engagiert intersektionale Aspekte der Geschlechterfrage und anderer Diversitätsdimensionen analysiert. EDGE ist der globale Leitstandard und die wichtigste Methodik zur Bewertung des Engagements für Gendergerechtigkeit und intersektionale Gleichstellung. EDGE misst, wo Organisationen stehen, wenn es um Repräsentation, gleiches Gehalt, effektive Strategien, faire Karrieremöglichkeiten und eine Kultur der Inklusion geht.
Catalyst: Workplaces That Work for Women ist eine globale gemeinnützige Einrichtung, die mit den mächtigsten CEOs und führenden Unternehmen weltweit das Ziel frauengerechter Arbeitsplätze verfolgt. Mit wegweisender Forschung, praktischen Tools und bewährten Lösungen will Catalyst mehr Frauen in Führungspositionen bringen. Wir profitieren bei vielen unserer Initiativen im Bereich Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion von der Beratung durch Catalyst und von den vielen Ressourcen und Erkenntnissen, die wir durch unsere Partnerschaft erhalten.
myGwork ist der größte weltweite Zusammenschluss von LGBTIQ-Professionals und -Absolventinnen und -Absolventen sowie von inklusiven Arbeitgebenden und allen, die an Gleichberechtigung am Arbeitsplatz glauben. Die Organisation stärkt die LGBTIQ-Community, indem sie unseren Mitarbeitenden den Kontakt zu Mentoren ermöglicht, berufliche Veranstaltungen organisiert, E-Learning-Angebote und Informationen erstellt und vieles andere mehr.
Im Juni 2021 schloss sich die EIB als erste multilaterale Entwicklungsbank der weltweit größten Community für die Inklusion von Menschen mit Behinderung in Unternehmen an. Valuable 500 ist ein Zusammenschluss von über 500 CEOs und ihren Unternehmen, die sich dafür einsetzen, dass Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz nicht länger ausgegrenzt werden.
Wir sind Teil von PurpleSpace, der weltweit einzigen Networking- und Entwicklungsplattform für Beschäftigte mit Behinderung und Verantwortliche in entsprechenden Netzwerken und Interessengruppen. Die Organisation will es Mitarbeitenden leichter machen, trotz Krankheit, Behinderung, Unfall oder Verletzungen erfolgreich zu arbeiten.
Die EIB hat die Luxemburger Diversitätscharta unterzeichnet. Damit verpflichten wir uns, Diversität durch konkrete Maßnahmen zu fördern, auch jenseits der rein rechtlichen Anforderungen an die Nichtdiskriminierung.
Die Diversitätscharta ist eine Initiative von IMS Luxembourg, dem führenden Netzwerk luxemburgischer Unternehmen, die sich für soziale Verantwortung einsetzen. Die EIB zählt zu seinen Mitgliedern.
Seit 2023 ist die EIB Mitglied von Neurodiversity in Business (NiB). NiB ist ein Forum für Unternehmen und Organisationen, um sich über die Branchenpraxis bei der Rekrutierung, Bindung und Stärkung neurodiverser Menschen auszutauschen. NiB steht für eine Unternehmenskultur, die Verständnis für neurodiverse Menschen zeigt und in der diese einen wertvollen Teil der Arbeitskultur darstellen.
Diversität bei der EIB
-
Rekordbeteiligung der Europäischen Investitionsbank-Gruppe am Pride Run Luxemburg
Gestern haben nicht weniger als 475 Beschäftigte der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) beim Pride Run in Luxemburg die Laufschuhe geschnürt. Das jährliche Event feiert Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung. Damit hat sich die Beteiligung aus den eigenen Reihen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt – ein klares Zeichen, wie sehr das Thema in der Belegschaft angekommen ist. Die Läufe über fünf und zehn Kilometer bringen Unternehmen, Vereine, Freunde, Familien und alle anderen zusammen, die sich für die LGBTIQ+-Community starkmachen wollen. Hier kann sich jeder Mensch frei entfalten und Vielfalt feiern.
-
Diversity, Equity and Inclusion at the EIB Group
Learn more about the key points of our approach to diversity, equity and inclusion at the EIB Group.
-
Luxembourg Pride Week – für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion
Vom 6. bis 14. Juli feierte die LGBTIQ-Community die 25. Luxembourg Pride Week – für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. Die EIB-Gruppe feierte mit
-
EIB-Gruppe feiert Europäischen Monat der Vielfalt
Anlässlich des Europäischen Monats der Vielfalt, der jedes Jahr im Mai stattfindet, veranstaltete die EIB-Gruppe ihre Diversity Days. Die Infostände und Aktivitäten des Mitarbeitenden-Netzwerks boten den Beschäftigten Gelegenheit, sich auszutauschen und näher kennenzulernen.
-
IDAHOT 2024: Internationaler Tag gegen Homo-, Trans- und Biphobie
Am 17. Mai, im Europäischen Monat der Vielfalt, begeht die Europäische Investitionsbank-Gruppe den Internationalen Tag gegen Homo-, Trans- und Biphobie.
-
Diversity, equity and inclusion: 2022 Progress Report
Learn more on the key initiatives that we launched in 2022 on gender equity, disability, neurodiversity, LGBTIQ, or ethnicity.
-
LGBT Great wählt EIB-Generalsekretärin Barbara Balke unter die Top 50 Executive Allies
Die Generalsekretärin der Europäischen Investitionsbank Barbara Balke wurde von LGBT Great als Top 50 Executive Ally nominiert. Mit dieser Auszeichnung würdigt LGBT Great Spitzenkräfte aus der Finanzwelt und Wirtschaft, die ihre Stellung und ihren Einfluss nutzen, um sich für die LGBTIQ-Community stark zu machen.
-
Diversity Day Lëtzebuerg bei der EIB
Am 23. Mai 2023, im Europäischen Monat der Vielfalt, beteiligte sich die Europäische Investitionsbank am Diversity Day Lëtzebuerg.
-
EIB feiert den Weltfrauentag
Am Weltfrauentag haben die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) die Luxemburger „Women in Finance“-Charta unterzeichnet, als erste EU-Einrichtungen neben 67 weiteren großen Finanzdienstleistern. Die vom Luxemburger Finanzministerium vorgelegte Charta soll die Gendergerechtigkeit am Finanzplatz Luxemburg mit seinen mehr als 60 000 Beschäftigten stärken.
-
Leader-to-Leader-Gespräche zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der EIB-Gruppe
Anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember organisierte die EIB-Gruppe eine Woche lang Veranstaltungen zum Thema. Sie dienten dem Gedankenaustausch mit Beschäftigten der Bank und Fachleuten von außen über die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.