Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion

Unsere Kolleginnen und Kollegen mit Behinderungen oder Neurodiversität bringen besondere Fähigkeiten und Stärken in die Bank ein und tragen erheblich dazu bei, dass die Bank ihre Ziele erreicht. Das wissen wir zu schätzen.

Wir unterstützen sie daher bei der Einstellung, beim Onboarding und während ihrer gesamten Beschäftigung, etwa durch barrierefreie Arbeitsplätze und erforderliche Anpassungsmaßnahmen. Mit internen und externen Initiativen sensibilisieren wir für dieses Thema. Außerdem nehmen wir regelmäßig an Jobmessen für Menschen mit Behinderung teil.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder während des Einstellungsverfahrens oder nach Eintritt in die Bank besondere Vorkehrungen benötigen, hilft Ihnen unser zuständiges Team gerne weiter: HR_Inclusion@eib.org

Praktische Informationen zum Leben und Arbeiten in Luxemburg finden Sie in AccessAble Luxembourg. Diese Orientierungshilfe für Menschen mit Behinderung ist auf Englisch abrufbar.