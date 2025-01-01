Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was kann ich tun, wenn ich mit dem Ergebnis meiner Beschwerde nicht zufrieden bin?

Wenn eine Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wurde, können Sie die Entscheidung des Beschwerdemechanismus durch den Europäischen Bürgerbeauftragten prüfen lassen.

Der Europäische Bürgerbeauftragte ist eine unabhängige Stelle. Er ist dafür zuständig, Untersuchungen zu Missständen bei der Tätigkeit nahezu aller Einrichtungen und Organe der EU durchzuführen, darunter auch der Europäischen Investitionsbank und des Europäischen Investitionsfonds. Beschwerden beim Europäischen Bürgerbeauftragten können sowohl von Bürgerinnen und Bürgern aus der EU als auch von Bürgerinnen und Bürgern aus Drittländern eingereicht werden.