COMMERZBANK GROWTH FOR ENERGY

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 500 000 000 €
Énergie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
12/11/2025 : 500 000 000 €
Fiche récapitulative

Date de publication
16 mai 2025
Statut
Référence
Signé | 12/11/2025
20250062
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COMMERZBANK GROWTH FOR ENERGY
COMMERZBANK AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1250 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The operation consists of a line-by-line guarantee agreement with Commerzbank AG for up to 50% of their risk exposure, building on the Growth4Midcap (G4M) guarantee concept. Sub-loans will finance electricity and energy infrastructure (district heating and electrical grid expansion) or public water and telecommunication infrastructure.

The guarantee will enable projects in the sector of electricity and energy infrastructure (district heating and electrical grid expansion) and/or water and telecommunication infrastructure in Germany.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
24 septembre 2025
12 novembre 2025
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COMMERZBANK GROWTH FOR ENERGY
Date de publication
27 Sep 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
247751374
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20250062
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
