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CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND

Signature(s)

Montant
31 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 31 500 000 €
Énergie : 31 500 000 €
Date(s) de signature
28/07/2020 : 15 750 000 €
28/07/2020 : 15 750 000 €
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Projet apparenté
EIB CO-INVESTMENT PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
12 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 28/07/2020
20200091
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND
MIROVA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 32 million
EUR 198 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The operation concerns a minority stake into a wind farm project portfolio (132MW) equity investment in Poland.

The EIB financing for this operation is expected to have an important acceleration and demonstration effect. Indeed, it will be one of the first greenfield renewable energy projects to be financed in Poland as a consequence of the auctions launched by the regulator in late 2018. Besides, the present operation will contribute to the achievement of Polish targets for renewable energy and to the reduction of the CO2 emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The plants are included in the annex II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring the Environmental Authority to determine the need of an EIA process. In all cases, the plants have been screened out, and the EIA process, including public information, has been carried out, in compliance with the national law, transposing the abovementioned directives.

The plants were awarded in the renewable energy auction launched by the Polish government in 2018, being fair, open and competitive, in compliance with the EU Directives on the matter, and the EIB Guide to Procurement. The generation activity, in the Polish electricity market, is liberalized. Procurement of the project components is subject to private procurement regime, and the process carried out by the promoter has been assessed and deemed satisfactory.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND
Date de publication
27 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130207680
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200091
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND - Streszczenie niespecjalistyczne raportu OOŚ - Farma wiatrowa Gniew
Date de publication
17 Jun 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130227618
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200091
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND - Raport O Oddziaływaniu Na Srodowisko - Napowietrznej Linii
Date de publication
17 Jun 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130222726
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200091
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND - Raport o oddziaływaniu na środowisko - wiatrowych Wielowieś
Date de publication
17 Jun 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130222723
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200091
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND - Raport O Oddziaływaniu Na Srodowisko - Punktu Zasilania W Miejscowosci Kaczkowo Oraz Linii
Date de publication
17 Jun 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130227845
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200091
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND
Date de publication
27 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169772683
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200091
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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