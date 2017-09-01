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POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING

Signature(s)

Montant
29 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 29 000 000 €
Services : 29 000 000 €
Date(s) de signature
26/07/2018 : 29 000 000 €
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20/10/2017 - Résumé non technique - POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING - STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
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27/10/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING - Streszczenie w Języku Niespecjalistycznym do Raport –u o Oddziaływaniu Na Środowisko dla Przedsięwzięcia Pn.: Kompleks Usługowo-Mieszkalny “Posejdon”
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Fiche récapitulative

Date de publication
1 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 26/07/2018
20170576
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 29 million
EUR 58 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of a complex of new office, service and hotel buildings supporting the Polish strategy for the development of nearly zero energy buildings (NZEB) in Szczecin, a major seaport and Poland's seventh-largest city.

The project is expected to have a positive environmental impact, as the new complex will be constructed following high energy efficiency standards. The investment will also improve the economic and social cohesion in the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is not expected to fall under EIA Directive 2011/92/EU, provided that the new buildings will be integrated in an urban area. The Bank will review relevant permits and environmental and social management processes during appraisal. The project, a new NZEB building, as per the requirements of the EU Directive (EPBD) 2010/31/EU [Article 9(1)], will after completion reduce energy consumption and pollutant emissions compared to the business-as-usual scenario (in compliance with the current regulation).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However if, after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING - STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Date de publication
20 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78918171
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170576
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING - Streszczenie w Języku Niespecjalistycznym do Raport –u o Oddziaływaniu Na Środowisko dla Przedsięwzięcia Pn.: Kompleks Usługowo-Mieszkalny “Posejdon”
Date de publication
27 Oct 2017
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79495389
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170576
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79180484
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170576
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190591811
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170576
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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