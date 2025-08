Enquête sur l’activité de prêt des banques en Europe centrale, de l’Est, du Sud-Est : les tendances positives du côté de l’offre et de la demande encouragent l’expansion des banques dans la région

La demande de crédit reste robuste, tirée par les secteurs des entreprises et de la banque de détail.

Les banques s’attendent à une légère amélioration des conditions liées à l’offre de crédits dans les mois à venir.

Deux tiers des groupes bancaires transfrontaliers veulent renforcer leurs activités dans la région.

L’enquête sur l’activité de prêt des banques en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est (ECESE) est réalisée deux fois par an. Elle couvre une quinzaine de groupes bancaires internationaux et 85 filiales locales ou banques locales indépendantes. Ces entités représentent au total plus de 50 % des actifs bancaires dans la plupart des pays d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est.

La dernière enquête de la BEI, menée au cours du premier semestre de 2025, montre une évolution positive sur le plan du crédit en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est, avec une forte demande dans les secteurs des entreprises et de la banque de détail. Elle révèle que si la demande de crédit a nettement augmenté, l’offre est restée à la traîne ces trois dernières années. Toutefois, les banques se montrent optimistes quant à un léger assouplissement des conditions de l’offre au cours des six prochains mois, en particulier en ce qui concerne le crédit aux petites et moyennes entreprises (PME).

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « L’enquête a mis en évidence un important potentiel sur les marchés tchèque, bulgare, slovaque et roumain, avec une rentabilité plus élevée de l’activité dans la région par rapport aux opérations à l’échelle de leur groupe. Le secteur bancaire en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est fait preuve de résilience et la BEI continuera de soutenir la croissance de la région. Les améliorations enregistrées dans le secteur bancaire de la région au cours des six derniers mois sont encourageantes. Les banques doivent toutefois rester vigilantes face aux défis mondiaux actuels. »

On retiendra en particulier de l’enquête la vigueur de la demande de crédit, tout spécialement parmi les PME. Cette demande est alimentée par les entreprises qui recherchent des financements pour leurs investissements et leurs coûts d’exploitation, ainsi que par les particuliers qui cherchent à investir dans le logement.

Debora Revoltella, économiste en chef à la BEI : « L’amélioration des perspectives pour le secteur bancaire d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est qui a été observée au cours des six derniers mois est un signe de la robustesse du système. Cependant, l’environnement mondial semble annoncer des ajustements structurels dans l’économie réelle et une réorientation des flux commerciaux et d’investissement. Les banques seront mises au défi d’offrir la souplesse nécessaire pour permettre à l’économie de s’adapter. »

En outre, les banques prévoient une légère amélioration des conditions d’offre de crédit, ce qui laisse à penser que les modalités de prêt pourraient devenir plus favorables. Ce changement est important, car il marque un renversement de tendance par rapport aux conditions de prêt en vigueur par le passé, devenues plus restrictives depuis le deuxième semestre 2021. Les attentes élevées en matière de rentabilité des groupes bancaires transfrontaliers soulignent également leur engagement dans la région, ce qui indique qu’ils y voient un potentiel de croissance à long terme malgré les défis passés et actuels.

L’étude peut être consultée ici.

