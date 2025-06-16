Ukraine : une école maternelle accueillant des enfants de familles déplacées rouvre ses portes après avoir été rénovée avec le soutien de l’UE

EIB

L’école maternelle Berizka, dans le village d’Oulaniv, au sud-ouest de Kiev, en Ukraine, rouvre ses portes après d’importants travaux de rénovation appuyés par l’UE.

Ces travaux ont été financés dans le cadre du programme en faveur du redressement de l’Ukraine mis en place par la BEI pour réhabiliter des infrastructures sociales critiques dans les collectivités ukrainiennes.

L’école maternelle Berizka, située dans le village ukrainien d’Oulaniv, a rouvert ses portes après d’importants travaux de rénovation financés par la Banque européenne d’investissement (BEI), le bras financier de l’Union européenne. Ces travaux, d’un montant de 420 000 euros, témoignent de l’engagement de l’UE en faveur de la remise en état des infrastructures sociales en Ukraine.

L’école Berizka accueille plus de 110 enfants âgés de deux à six ans, dont bon nombre sont issus de familles déplacées à l’intérieur du pays. Il s’agit de l’un des 100 établissements scolaires d’Ukraine en cours de rénovation avec le soutien de la BEI. Le bâtiment est désormais doté d’une isolation thermique complète et de fenêtres et de portes à haut rendement énergétique. Ces améliorations sont particulièrement importantes dans le contexte de l’invasion militaire massive de l’Ukraine par la Russie, car elles permettent de réduire la consommation d’électricité et les coûts des services collectifs.

L’école maternelle dispose également d’un nouveau toit métallique, de porches rénovés et de deux rampes d’accès qui facilitent l’entrée des personnes à mobilité réduite, dont des enfants et des parents. Elle offre un environnement qui peut procurer un sentiment de normalité et de stabilité aux enfants et à leur famille malgré la guerre.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « La rénovation de cette école maternelle illustre comment la BEI appuie le redressement à long terme de l’Ukraine : nous investissons dans des infrastructures résilientes et économes en énergie qui renforcent les collectivités locales et assurent la continuité de services vitaux pour la population. »

Les travaux de rénovation se sont déroulés de mai 2024 à juin 2025 dans le cadre du programme de soutien au relèvement rapide de l’Ukraine, une initiative conjointe de l’UE et de la BEI mise en œuvre en coopération avec le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires et le ministère des finances, ainsi qu’avec l’administration militaire de l’oblast de Vinnytsia et le village d’Oulaniv, avec l’assistance technique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Il s’agit de l’un des sept projets de redressement soutenus par la BEI dans la région de Vinnytsia, pour un investissement total de 7,6 millions d’euros. Ces projets portent sur la reconstruction de quatre écoles, deux installations d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées et un centre de services sociaux et administratifs. Rien qu’en 2024, trois projets ont été achevés, dont deux écoles à Stryjavka et un réseau d’égouts à Jmerynka.

Stefan Schleuning, responsable de la coopération au sein de la délégation de l’UE en Ukraine : « L’école maternelle Berizka, dans l’oblast de Vinnytsia, est un exemple frappant de la manière dont l’aide de l’UE, acheminée par l’intermédiaire des programmes de redressement de la BEI, change déjà la donne de manière tangible. Avec l’Ukraine, nous rétablissons les services essentiels, nous renforçons les collectivités et nous préparons l’avenir de la prochaine génération. »

Oleksiy Kouleba, vice-Premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre du développement des communautés et des territoires : « Le rétablissement de l’accès à l’éducation est une priorité que nous partageons avec nos partenaires européens. Ensemble, nous reconstruisons les infrastructures sociales et introduisons des solutions modernes d’efficacité énergétique qui rendent les communautés plus résilientes. »

Natalia Zabolotna, première cheffe adjointe de l’administration militaire régionale de Vinnytsia : « Cette école maternelle est le quatrième projet de redressement soutenu par l’UE et la BEI qui a été mené à bien dans notre région au cours des deux dernières années. Ces résultats sont le fruit du courage et du dévouement des travailleurs locaux, qui continuent à fournir des services essentiels en dépit de la guerre. »

Oleksandr Hotsulyak, chef du conseil du village d’Oulaniv : « Cette école maternelle est essentielle pour notre village. Grâce au soutien de l’UE et de la BEI, plus de 110 enfants, y compris ceux issus de familles déplacées, disposent désormais d’un espace moderne et confortable pour apprendre et grandir. Investir dans l’éducation de la petite enfance, c’est jeter les bases de la résilience des enfants, de leur rétablissement et de leur développement à long terme. »

Jaco Cilliers, représentant résident du PNUD en Ukraine : « En mettant en relation les collectivités ukrainiennes avec les mécanismes de financement de la BEI, le PNUD contribue à faire en sorte que les efforts de redressement soient véritablement menés par les communautés, étant donné que ce sont les dirigeants locaux qui déterminent comment l’aide de l’UE peut servir au mieux leurs priorités en matière de reconstruction. »

Informations générales

La BEI en Ukraine

Le Groupe BEI soutient l’économie ukrainienne depuis le premier jour de l’invasion russe. À ce jour, il a mis 3 milliards d’euros de financement à disposition, dont 2,3 milliards d’euros ont déjà été décaissés. La BEI poursuit son action centrée sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Ukraine, la remise en état des infrastructures endommagées et le maintien des services publics essentiels dans l’ensemble du pays. Dans le cadre d’un accord de garantie signé avec la Commission européenne, elle prévoit d’investir au moins 2 milliards d’euros supplémentaires dans des mesures urgentes de redressement et de reconstruction. Ce financement s’inscrit dans le cadre de la facilité pour l’Ukraine de 50 milliards d’euros mise en place par l’Union européenne pour la période 2024-2027 et est en pleine adéquation avec les priorités de l’État ukrainien.

Les programmes d’appui au redressement de l’Ukraine soutenus par la BEI

La reconstruction de l’école maternelle du village d’Oulaniv a été réalisée dans le cadre du programme en faveur du redressement de l’Ukraine, l’un des trois programmes d’appui au redressement soutenus par la Banque européenne d’investissement (BEI). À ce jour, la BEI a fourni 740 millions d’euros dans le cadre de ces programmes pour soutenir le redressement de l’Ukraine. Les financements aident l’État à rétablir les services essentiels (écoles, jardins d’enfants, hôpitaux, logements, chauffage, systèmes d’approvisionnement en eau) dans les collectivités dans tout le pays. Ces programmes soutenus par la BEI bénéficient en outre de subventions de l’UE, d’un montant de 15 millions d’euros, visant à faciliter leur mise en œuvre. Le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires, en collaboration avec le ministère ukrainien des finances, coordonne et supervise la mise en œuvre des programmes, tandis que les autorités locales et les administrations autonomes sont responsables de la gestion des sous-projets de redressement. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine fournit une assistance technique aux collectivités locales, aidant à la mise en œuvre des projets et assurant un suivi indépendant pour garantir la transparence et la redevabilité. Vous trouverez ici de plus amples informations sur les programmes.