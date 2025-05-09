Mauritanie : inauguration du centre d’hébergement de données numériques de Nouakchott

EIB

Le Président de la République Mohamed Ould El-Ghazaouani, en présence d’Ahmed Salem Bede Etvagha, ministre de la transformation numérique et de la modernisation de l’administration, de Joaquin Tasso Vilallonga, ambassadeur de l’Union européenne, et de Svetla Stoeva, cheffe d’unité secteur public pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale de la Banque européenne d’investissement (BEI), ont inauguré le jeudi 8 mai 2025 le centre d’hébergement de données numériques de Nouakchott (aussi dénommé le « Data Center »). Ce projet permettra le renforcement de la souveraineté numérique de la Mauritanie et contribuera à améliorer sa connectivité et la participation du secteur privé à son développement national et régional, objectifs poursuivis par le West African Regional Communications Infrastructure Programme (WARCIP).

L’appui à la création du Data Center Tier III, à travers un financement de la Banque européenne d’investissement (BEI) s’élevant à 15 millions d’euros, comprend la construction du bâtiment qui hébergera les données, le contrat de suivi et de contrôle de la construction ainsi que la certification Tier III par l'Uptime Institute, qui permettra d’attirer les banques et sociétés privées de haut niveau grâce à un degré de sécurisation des données maximal.

Au nom de l’Équipe Europe, Joaquin Tasso Vilallonga, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République Islamique de la Mauritanie : « Le développement des technologies numériques sur le continent est l'une des priorités de l’UE et de la BEI, en ligne avec la stratégie de l'UE pour la transformation numérique en Afrique et l’initiative Global Gateway. Le data center offrira à la Mauritanie un outil de transition numérique sécurisé et performant pour faire passer le secteur public au numérique et proposer des solutions d’hébergement au secteur privé. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Je me réjouis que la Banque soutienne un projet aussi important pour le développement de la Mauritanie. Le financement du centre de données national de Nouakchott et sa certification Tier III constituent une avancée majeure en matière d’infrastructures numériques pour le pays. Je tiens à remercier la République islamique de la Mauritanie pour la confiance qu'elle accorde à notre institution et pour la qualité de notre partenariat. Avec BEI Monde, notre branche dédiée au développement, notre ambition est de soutenir l'initiative Global Gateway de l'Union européenne et des secteurs clés dans les pays partenaires, notamment en Afrique, tels que l'innovation, l'économie numérique, les énergies renouvelables, l'eau, l'agriculture et les transports. »

Ahmed Salem Bede Etvagha, ministre de la transformation numérique et de la modernisation de l’administration : « Cette inauguration aujourd’hui marque une étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie numérique nationale et, plus particulièrement, notre stratégie en faveur des infrastructures numériques du pays. La construction, la mise en exploitation et l’obtention des certifications nécessaires à ce Data Center Tier III permettront d’offrir une solution adéquate aux besoins nationaux en matière d’hébergement et de sécurité des données nationales et internationales. Cette solution est renforcée par la connectivité régionale et globale accrue qu’offre notre réseau dorsal de câbles nationaux, régionaux et sous-marins plaçant ainsi la Mauritanie comme un hub de connectivité régional ».

Le centre de données permettra à la Mauritanie de renforcer sa souveraineté numérique, de localiser l'hébergement des données numériques nationales dans le pays et d’améliorer le respect des normes de sécurité en matière d’échanges de données numériques. C’est un outil essentiel pour la transition numérique, participant au passage du secteur public et de l’économie mauritanienne au numérique.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du West African Regional Communications Infrastructure Program (WARCIP), cofinancé avec la Banque mondiale, qui assure la construction de liaisons dorsales interurbaines en fibre optique dans le Nord-Est, le Sud et le Sud-Est de la Mauritanie, avec des points de connexion internationaux à proximité des frontières du Sénégal et du Mali.

Le Data Center constitue également un complément pertinent aux efforts de la République islamique de Mauritanie, avec l’appui de l’Union européenne, pour améliorer la connectivité du pays et faciliter sa transition numérique, grâce à l’interconnexion au câble sous-marin Africa Coast to Europe (ACE) en 2010, et plus récemment l’attribution d’un marché à l’entreprise Ellalink pour le déploiement d’un second câble sous-marin, tous deux financés par la Banque européenne d’investissement.

Dès sa mise en service, le Data Center sera géré par International Mauritania Telecom (IMT), qui regroupe, outre l’État (à travers Mauripost), les trois opérateurs télécom du pays.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d'investissement (BEI)

La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution de prêt de l'Union européenne (UE) détenue par ses États membres. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements sains afin de contribuer à la réalisation des objectifs politiques de l'UE

La BEI est un partenaire solide des pays africains depuis plus de 55 ans. À travers BEI Monde, la banque renforce sa présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, la BEI a fourni plus de 28 milliards d'euros pour des investissements dans les technologies innovantes, l'énergie verte, l'eau, l'éducation, l'agriculture, les télécommunications, la santé et les entreprises dans 40 pays du continent. Rien que depuis le début de la pandémie en 2019-2020, la BEI a fourni plus de 8,5 milliards d'euros pour de nouveaux investissements privés et publics dans toute l'Afrique.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI qui se consacre à accroître l'impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue pour favoriser un partenariat solide et ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d'autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à nos bureaux à travers le monde.

À propos des priorités de l’Union européenne en République islamique de Mauritanie

L’Union européenne est présente en Mauritanie depuis 50 ans. Aux côtés des États membres (l’Équipe Europe), elle œuvre pour le développement socio-économique du pays, en s’engageant dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation technique et professionnelle, de l’environnement, de l’énergie, et de l’appui au secteur privé et notamment aux secteurs productifs de la pêche, l’agriculture et l’élevage. Elle accompagne également le pays dans le domaine de la gouvernance, en travaillant à la modernisation de l’administration publique, et en s’impliquant dans les domaines de la sécurité et la stabilité, et la gestion de la migration. Depuis 2021, le développement humain, la transition vers une économie verte et bleue, et l’amélioration de la gouvernance sont les priorités qui guident notre travail conjoint, dans le cadre de la stratégie Global Gateway, qui vise à développer des connexions durables et fiables, au service des citoyens et de la planète.