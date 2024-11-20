Croatie : les entreprises bénéficient d’un coup de pouce en matière de financements verts, la BEI octroyant 200 millions d’euros à HBOR

EIB

La BEI accorde un prêt de 200 millions d’euros à la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR) afin d’accroître les financements verts et d’autres formes de financement à l’appui de différents types d’entreprises dans le pays.

S’inscrivant dans un accord de prêt de 500 millions d’euros, il s’agit d’une nouvelle tranche visant à renforcer la durabilité environnementale et le développement économique en Croatie.

Dans le cadre d’un autre accord, la BEI conseillera HBOR sur les mesures à prendre pour intensifier les financements verts.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 200 millions d’euros à la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR) afin d’accroître les financements octroyés à différents types d’entreprises dans le pays. Le prêt de la BEI permettra à HBOR de mettre des financements à la disposition de petites et moyennes entreprises (PME), d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et d’entités publiques croates pour des projets qui visent notamment à lutter contre les changements climatiques et à promouvoir la durabilité environnementale.

L’opération s’inscrit dans le cadre d’un accord de prêt à l’investissement de la BEI d’un montant de 500 millions d’euros avec HBOR, l’institution nationale de promotion économique de la Croatie. L’année dernière, HBOR a reçu une première tranche de 200 millions d’euros.

Dans le cadre d’un nouvel accord, la BEI conseillera par ailleurs HBOR sur l’intensification des financements verts mis à disposition pour des projets de dimension relativement modeste en Croatie. Au cours des sept prochains mois, HBOR bénéficiera d’une assistance technique ciblée pour développer sa capacité de financement dans ce domaine, améliorer l’évaluation des projets environnementaux et intégrer les critères d’admissibilité à un financement vert de la BEI.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Ce partenariat, qui s’appuie sur notre excellente collaboration avec HBOR, renforce l’engagement de la BEI à soutenir la transformation écologique et économique de la Croatie. Grâce à une action ciblée en matière de prêts dédiés à l’action pour le climat et de services de conseil, nous donnons à HBOR les moyens de jouer un rôle de premier plan dans la finance durable dans le pays et d’effectuer des investissements verts à fort impact. Ensemble, nous jetons les bases d’un avenir pérenne de la Croatie en dotant les entreprises et les institutions publiques des outils nécessaires à une croissance durable. »

Le soutien financier de la BEI à HBOR prend la forme d’un prêt intermédié à bénéficiaires multiples (PIBM). Il s’agit du deuxième prêt à HBOR doté d’un volet « vert » dédié : 20 % sont destinés à des projets consacrés à la durabilité environnementale. L’ensemble du prêt contribuera également à l’objectif de cohésion, en appuyant un développement économique équilibré dans le pays.

Hrvoje Čuvalo, président du conseil d’administration de HBOR : « Le contrat signé aujourd’hui dans le cadre du programme de prêts intermédiés à bénéficiaires multiples dédiés à l’action en faveur du climat mis en place par HBOR renforce encore notre coopération fructueuse de longue date avec la BEI. Nous sommes particulièrement fiers que ce contrat permette de poursuivre le financement de projets axés sur la durabilité, la protection de l’environnement et la transition climatique, qui sont essentiels au développement de l’économie croate. Ce partenariat soutient non seulement la mise en œuvre d’investissements verts, mais facilite également l’accès des entreprises et des institutions croates aux fonds de l’UE, y compris la Facilité pour la reprise et la résilience. »

Le soutien consultatif que la BEI prévoit d’apporter à HBOR est proposé par l’intermédiaire de son dispositif Green Gateway. Bénéficiant du soutien de la plateforme de conseil InvestEU de la Commission européenne, ce dispositif est conçu pour donner aux établissements financiers les moyens de fournir davantage de financements verts aux projets et aux entreprises de petite dimension.

Le dispositif Green Gateway renforcera également le rôle de HBOR dans la coordination de la formation à la finance verte pour l’ensemble du secteur financier croate, ce qui permettra aux banques commerciales de bénéficier du savoir-faire de la BEI. En outre, le dispositif soutiendra le ministère croate des finances et les membres du gouvernement qui participent au forum sur la finance durable dans leurs efforts de sensibilisation et de préparation aux futures réglementations et initiatives en matière de finance verte.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

HBOR

La Banque croate pour la reconstruction et le développement est la banque de promotion économique et de soutien aux exportations ainsi que l’organisme de crédit à l’exportation de la République de Croatie. Elle a pour tâche principale de promouvoir le développement de l’économie croate. Elle accorde des prêts, investit dans des fonds de capital-risque, assure les exportations contre les risques politiques et commerciaux, émet des garanties et fournit des services de conseil aux entreprises. Ce faisant, HBOR établit des ponts entre les idées entrepreneuriales et leur réalisation dans le but de renforcer la compétitivité de l’économie croate. Au fil du temps, la BEI a fourni plus de 3,6 milliards d’euros de financements à HBOR pour soutenir la croissance des PME, des ETI et des entités du secteur public dans toute la Croatie.