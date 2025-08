La Bulgarie va bénéficier d’un coup de pouce énergétique grâce à un accord BEI-NEK portant sur de nouvelles centrales hydroélectriques

EIB

La BEI va aider NEK, la compagnie nationale d’électricité bulgare, à lancer la construction de deux grandes centrales hydroélectriques à accumulation par pompage (CHAP), essentielles pour garantir un approvisionnement énergétique adéquat pour le pays et l’UE.

Les deux projets, soutenus par les services de conseil de la Banque, contribueront à renforcer la stabilité du réseau électrique et intégreront davantage de sources d’énergie renouvelables.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va fournir un soutien consultatif à Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK), la compagnie nationale d’électricité bulgare, pour l’élaboration du projet de construction de deux grandes centrales hydroélectriques à accumulation par pompage dans le sud-ouest du pays.

Chacune de ces deux nouvelles sources d’énergie renouvelables, nommées Batak et Dospat, représentera une capacité de production installée supplémentaire d’environ 800 mégawatts/heure (MWh) et contribuera à augmenter la capacité de stockage, renforçant ainsi l’approvisionnement en électricité en Bulgarie et dans l’Union européenne.

Dans le cadre de l’accord signé ce jour, les services de conseil de la BEI, en tant que principaux partenaires de la plateforme de conseil InvestEU de la Commission européenne, examineront la faisabilité technique et la viabilité économique des deux projets ainsi que leurs avantages et leurs risques. Cela permettra à NEK de prendre des décisions éclairées, indispensables pour la réalisation des deux projets.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « La BEI appuie la mise en œuvre, dans l’ensemble de l’Union européenne et au-delà, de projets d’investissement stratégiques durables dans le secteur de l’énergie. La Banque se réjouit de mobiliser ses compétences pour évaluer la faisabilité et la viabilité des deux projets, qui peuvent avoir une incidence significative sur le bouquet énergétique de la Bulgarie et contribuer à accroître la stabilité de son réseau électrique tout en renforçant l’infrastructure globale du réseau énergétique européen. »

Une centrale hydroélectrique à stockage par pompage permet non seulement de produire de l’énergie hydroélectrique, mais aussi de la stocker et de l’injecter dans le réseau électrique en cas de besoin, agissant alors comme une batterie géante.

Vladimir Malinov, ministre par intérim de l’énergie : « Le partenariat entre la Banque européenne d’investissement et le ministère de l’énergie est essentiel à la mise en œuvre de projets qui contribueront à la réalisation de la transition énergétique. Parmi ces projets figure la construction de centrales hydroélectriques à stockage par pompage, qui pourraient devenir les plus grandes batteries de stockage d’énergie de la région. La mise en œuvre de ces projets contribuera à renforcer notre sécurité énergétique et à moderniser les infrastructures énergétiques de la Bulgarie ; ils nous permettront d’atteindre nos objectifs de décarbonation. Nous sommes reconnaissants à la BEI pour son expertise et son soutien à ce projet très important. »

Martin Georgiev, PDG de NEK : « L’accord signé aujourd’hui entre NEK et la Banque européenne d’investissement marque une étape importante, non seulement pour la mise en œuvre des projets CHAP de Batak et Dospat, mais aussi pour garantir la sécurité de l’approvisionnement au sein du réseau électrique bulgare et pour atteindre les objectifs de décarbonation du pays. Il s’agit en outre d’un dispositif important qui permet de mobiliser le potentiel de l’hydroélectricité en faveur de la transition énergétique. Les avantages et les répercussions sociales non négligeables des investissements dans ces infrastructures durables sont indéniables, et nous considérons que c’est un privilège de bénéficier du savoir-faire et du soutien de la BEI et des institutions européennes engagées dans ce processus. »

Le soutien consultatif apporté à NEK souligne la détermination de la BEI à appuyer une transformation écologique et énergétique durable dans l’ensemble de l’Union européenne.

Contribution essentielle à la stabilité énergétique et à la sécurité de l’approvisionnement en électricité en Bulgarie et dans l’Union européenne

Les deux nouvelles centrales qui exploitent l’énergie renouvelable que fournissent les barrages et réservoirs hydroélectriques en cascade situés près des villes de Batak et Dospat, dans le sud-ouest de la Bulgarie, devraient fonctionner comme de grandes batteries rechargeables, stockant de l’énergie verte. Cela permettra à NEK d’assurer une gestion flexible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une mobilisation rapide des capacités de production en cas d’urgence et des services d’équilibrage supplémentaires. Avec un coût total estimé à environ 900 millions d’euros chacune, les centrales devraient être opérationnelles d’ici 2032.

Les deux projets s’inscrivent dans le cadre du plan décennal de développement du réseau 2024 (Ten‑Year Network Development Plan – TYNDP) du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E)

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état de la signature de financements en Bulgarie pour un montant de 1,11 milliard d’euros en 2023, plus du double par rapport aux 494 millions d’euros fournis en 2022. Au total, le Groupe BEI a signé 88 milliards d’euros de nouveaux financements en 2023.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Dans le cadre d’InvestEU, la BEI agit en tant que partenaire de conseil clé de la Commission européenne en fournissant des services de conseil aux promoteurs.

À propos de NEK

Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK EAD) est une filiale à 100 % de Bulgarian Energy Holding EAD, dont la supervision est principalement assurée par le ministère bulgare de l’énergie. Fondée à la fin de 1991, l’entreprise a consolidé sa position sur la scène énergétique et économique de la Bulgarie. NEK a pour mission de garantir une alimentation électrique sûre, efficace et ininterrompue. L’entreprise exploite 31 centrales hydroélectriques et hydroélectriques à accumulation par pompage, d’une capacité de production installée totale de 2 739 MWh et d’une capacité de pompage de 932 MWh. En outre, NEK EAD gère certains des plus grands barrages et projets hydroélectriques du pays. La capacité totale des lacs de barrage exploités par NEK EAD représente 55 % des ressources en eau contrôlées en Bulgarie.