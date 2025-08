L’opération encouragera la mobilité durable, la production d’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et le recyclage.

Signature d’un accord complémentaire par lequel la BEI fournira des services de conseil à la MDB pour identifier et mettre en œuvre des projets verts admissibles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Malta Development Bank (MDB) unissent leurs forces pour encourager la transition écologique des petites et moyennes entreprises (PME) et des entités du secteur public. À cette fin, la BEI accordera à la MDB un prêt de 30 millions d’EUR destiné à financer, à des conditions avantageuses, des investissements verts de petite dimension qui sont indispensables.

Grâce à ce nouvel accord, la MDB donnera accès au crédit aux PME, aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et aux autorités locales qui souhaitent investir dans des projets qui contribuent à la lutte contre les dérèglements climatiques. La MDB répercutera sur les bénéficiaires finals les conditions de financement avantageuses de la BEI et l’allongement de la période de remboursement, ce qui permettra aux entités qui envisagent d’investir dans des projets durables de réaliser d’importantes économies financières. Par cet accord, la BEI pourra s’appuyer sur la position de la MDB sur le marché, son rayonnement local et sa capacité à acheminer les fonds à Malte.

Les investissements admissibles dans le cadre de ce programme comprennent un large éventail d’initiatives vertes, comme des infrastructures de recharge des véhicules électriques, des installations solaires photovoltaïques, l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et privés, ainsi que des projets de recyclage des déchets.

Par ailleurs, en plus du financement s’élevant à 30 millions d’EUR, un accord distinct entre les deux institutions permettra à la MDB de bénéficier des services de conseil de la BEI pour accroître ses capacités et ses financements en matière de durabilité environnementale. Les services de conseil de la banque de l’UE – développés dans le cadre du programme Green Gateway lancé par la BEI et la Commission européenne – aideront la MDB à renforcer ses capacités en matière d’identification et d’évaluation de l’admissibilité des projets verts et également à rendre compte à la BEI.

Non seulement ce partenariat aura un impact positif sur l’environnement, mais il soutiendra aussi l’emploi à Malte par le financement d’investissements privés et publics de petite dimension dans tout le pays.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cet accord souligne l’engagement de la BEI à promouvoir une croissance économique durable et la responsabilité environnementale à Malte. Ces services de conseil fournis dans le cadre de Green Gateway seront essentiels pour soutenir l’engagement de la MDB à encourager la transition écologique des PME, des autorités locales et des collectivités dans tout le pays, en renforçant l’action pour le climat et le développement économique. »

Josef Bonnici, président de la MDB : « En tant qu’unique banque de promotion économique maltaise, la MDB s’est engagée à continuer à aider l’économie locale à croître durablement. Grâce à sa collaboration avec la BEI, la MDB sera mieux à même de mettre en place des programmes et d’aider les entreprises et les entités du secteur public à contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de Malte. »

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

Green Gateway

Financé par les fonds de la plateforme de conseil InvestEU, le programme de conseil Green Gateway a été créé par la BEI en collaboration avec la Commission européenne afin de permettre aux institutions financières européennes d’investir dans des projets écologiques. Les services de conseil du programme Green Gateway visent à renforcer les compétences, les procédures et les outils opérationnels des intermédiaires financiers de la BEI afin de promouvoir la planification, la sélection et le financement d’initiatives ayant un impact positif sur l’environnement. Le programme Green Gateway offre également un portail en ligne où l’on peut trouver des lignes directrices, des études de cas et des informations utiles sur l’investissement vert. Ce portail donne accès au Green Eligibility Checker, un outil permettant d’évaluer l’admissibilité et l’impact climatique des projets d’investissement relevant de l’économie verte dans différents secteurs.