© Enefit

Ce projet est à ce jour le plus important investissement de l’Estonie dans l’énergie éolienne terrestre.

Le parc éolien contribuera aux plans nationaux estoniens pour l’énergie et le climat ainsi qu’au plan REPowerEU.

La production du parc éolien couvrira 8,5 % de la consommation d’électricité de l’ensemble du pays et 40 % des besoins des ménages en électricité.

Enefit Green et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un accord de financement de 180 millions d’EUR afin de soutenir la construction du parc éolien terrestre de Sopi-Tootsi, en Estonie. Ce projet soutiendra l’Estonie sur sa trajectoire vers la décarbonation et l’indépendance énergétique. Le prêt porte sur une durée de 12 ans.

Avec ce prêt, la BEI contribuera au financement de la conception, la construction et l’exploitation du parc éolien de Sopi-Tootsi, d’une puissance nominale totale de 255 mégawatts, soit l’installation la plus moderne et la plus puissante à ce jour en Estonie. Le projet comprend 38 éoliennes ainsi que les ouvrages de génie civil et les infrastructures électriques qui y sont associés. Il sera mis en œuvre dans le sud-ouest de l’Estonie, à une trentaine de kilomètres de la ville de Pärnu, au large de la baie du même nom.

Veiko Räim, membre du conseil d’administration et directeur financier d’Enefit Green : « Nous sommes heureux d’engager un partenariat stratégique avec la BEI. Le prêt signé ce jour constitue un élément important du financement de notre programme d’investissement actuel.

Enefit Green dispose d’une feuille de route claire : quadrupler sa capacité de production d’ici 2026 afin d’accroître l’approvisionnement en énergie verte abordable et d’améliorer la sécurité énergétique. Nous sommes reconnaissants de la confiance et du soutien que la BEI nous apporte pour atteindre nos ambitions de croissance. Ce prêt nous procure non seulement les ressources financières nécessaires pour réaliser notre projet, mais il réaffirme également notre engagement commun à créer un avenir plus propre et plus durable pour les générations à venir. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des activités de la Banque en Estonie : « Ce parc éolien augmentera d’environ 80 % la production nationale d’électricité d’origine éolienne, tout en réduisant la forte dépendance du pays à l’égard du schiste bitumineux. La banque de l’UE est ravie de signer cet important accord de prêt afin de soutenir à la fois l’action pour le climat et la cohésion et de contribuer ainsi à la transformation de l’Estonie en une économie à faible intensité de carbone, sur la voie de la neutralité climatique. »

Le nouveau parc éolien produira de l’énergie verte à un niveau égal à la consommation annuelle moyenne d’électricité de plus de 197 000 ménages. Il sera situé principalement dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, ce qui souligne l’engagement de la BEI en faveur d’une croissance équitable et de la convergence des niveaux de vie. L’investissement stimulera la croissance économique et l’emploi et s’inscrit dans le cadre du train de mesures de soutien spécifique de la BEI au plan REPowerEU, le plan de l’UE qui vise à mettre fin à la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI, l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE), a pour actionnaires les États membres de l’UE. Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

La BEI en Estonie

Depuis 1993, la BEI a financé des projets en Estonie pour un montant total de 3,95 milliards d’EUR. En 2022, près de 172 millions d’EUR de financements du Groupe BEI ont été signés à l’appui de projets dans le pays, principalement destinés à soutenir les infrastructures publiques, les soins de santé, les petites entreprises et l’innovation. Parmi les bénéficiaires figurent notamment le réseau ferroviaire estonien, le producteur laitier E-Piim et l’entreprise de biotechnologie Icosagen. En juin 2023, la BEI a soutenu les investissements du secteur public en Estonie à l’aide d’un prêt de 300 millions d’EUR destiné à appuyer les transitions écologique et numérique.

La BEI et la sécurité énergétique, REPowerEU

En 2022, le Groupe BEI a signé plus de 17 milliards d’EUR de nouveaux financements pour soutenir la transition énergétique dans l’Union européenne. Ce montant record confirme l’engagement de la banque de l’UE à garantir l’accès à une énergie durable dans un contexte de grande incertitude. Nos investissements aident l’Europe à surmonter la crise provoquée par l’arrêt brutal des livraisons de gaz à la suite de l’attaque brutale et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine.

En mai 2022, la Commission européenne a lancé le plan REPowerEU, qui vise à réduire rapidement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes et à accélérer la transition écologique. La BEI a accepté de soutenir REPowerEU en portant les volumes de financement du Groupe en faveur des énergies propres à des niveaux inédits entre 2022 et 2027.

La BEI a prévu d’affecter 45 milliards d’EUR à des projets répondant aux objectifs du plan REPowerEU. Ce financement vient s’ajouter au soutien déjà important de la BEI au secteur de l’énergie. En savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie et les derniers projets qu’elle a financés dans ce domaine.

À propos d’Enefit Green

Enefit Green est l’un des principaux producteurs d’énergie renouvelable dans la région de la mer Baltique. La société est cotée à la Bourse de Tallinn (Nasdaq) et ses actions sont détenues par plus de 63 000 investisseurs. Enefit Green possède des parcs éoliens en Estonie et en Lituanie, des centrales de cogénération de chaleur et d’électricité en Estonie et en Lettonie, des parcs solaires en Estonie et en Pologne, une usine de granulés en Lettonie et une centrale hydroélectrique en Estonie. La société construit actuellement cinq parcs éoliens et trois parcs solaires en Lituanie, en Estonie, en Pologne et en Finlande, d’une puissance totale de 608 mégawatts.