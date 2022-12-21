La BEI et Vesteda signent un deuxième accord de financement d’un montant de 150 millions d’EUR visant à améliorer la viabilité de son portefeuille immobilier existant et à acquérir de nouveaux logements.

Vesteda s’axe sur le segment de la location réglementée pour proposer des logements aux ménages à revenu intermédiaire.

Les projets sont conformes aux directives européennes relatives à la performance énergétique dans les bâtiments et contribuent ainsi à la réalisation des objectifs climatiques de la BEI et de Vesteda.

À la suite d’un premier accord portant sur 150 millions d’EUR signé en 2020, Vesteda et la Banque européenne d’investissement (BEI) viennent de signer une deuxième convention de financement du même montant, qui porte sur une durée de 10 à 15 ans. Vesteda prévoit d’utiliser les fonds entre 2023 et 2025 pour améliorer la performance de ses logements existants en matière de durabilité et pour acheter de nouveaux complexes résidentiels abordables et durables destinés au segment de la location réglementée et aux ménages à revenu intermédiaire.

Les nouveaux complexes résidentiels sont conformes à la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Pour les projets visant à améliorer la performance énergétique des habitations existantes, il est prévu une réduction substantielle de la consommation d’énergie. Vesteda a relevé son objectif de réduction de la consommation d’énergie à 55 % au moins (contre 50 % auparavant) d’ici 2030 (par rapport à 1990). L’entreprise va non seulement au-delà de la valeur nécessaire pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris dans le cadre de la Feuille de route de la banque du climat, mais elle est également à l’avant-garde en matière de durabilité.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Les Pays-Bas ont besoin de davantage de logements mais, surtout face aux changements climatiques, il est essentiel que ces logements soient durables. Vesteda s’est fixé des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de son portefeuille immobilier. En tant que banque européenne du climat, la BEI est heureuse de poursuivre ce partenariat constructif. »

Frits Vervoort, directeur financier de Vesteda : « Vesteda et la Banque européenne d’investissement ont beaucoup d’ambitions communes en ce qui concerne la durabilité et les logements abordables. À la suite du premier financement de 150 millions d’EUR reçu de la BEI en 2020, nous sommes heureux de nous voir octroyer un deuxième prêt de 150 millions d’EUR. Ce financement sera également affecté à des logements durables et intermédiaires. Nous sommes reconnaissants à la BEI de son soutien et apprécions notre relation avec la Banque. Cette coopération sous-tend notre stratégie en faveur de logements durables et abordables. »

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement de l’Union européenne (UE). Elle est l’un des principaux bailleurs de fonds à l’appui de l’action pour le climat ; elle accorde des prêts pour financer des projets ou des programmes d’investissement conformes aux priorités de l’Union européenne (cohésion, développement, climat et viabilité environnementale).

Informations générales

Vesteda est un investisseur et propriétaire d’immeubles résidentiels axé sur une offre de logements durables et abordables et spécialisé dans le segment de la location résidentielle intermédiaire. Vesteda investit des fonds pour le compte d’investisseurs institutionnels tels que des fonds de pension et des compagnies d’assurance. Son portefeuille se compose d’environ 28 000 logements résidentiels. Ils sont principalement situés dans des régions économiquement prospères et dans des cœurs de villes aux Pays-Bas.