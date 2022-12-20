© RE:OCEAN

La BEI, qui est la banque européenne du climat, a convenu d’octroyer un prêt d’amorçage-investissement de 530 millions de SEK à RE:OCEAN, société du secteur alimentaire, pour appuyer la mise en place de la première ferme suédoise d’élevage piscicole à terre à Säffle, dans le Värmland.

C’est l’un des investissements les plus importants jamais effectués en Suède dans la production alimentaire innovante et durable. Il appuiera la bioéconomie suédoise via l’élevage durable à grande échelle de poissons marins à terre.

La ferme d’élevage de Säffle produira à terme 10 000 tonnes de poissons par an, soit un saumon sur cinq consommé en Suède. À l’heure actuelle, la quasi-totalité des saumons consommés en Suède est importée.

Le prêt est garanti par le programme de recherche et d’innovation de la Commission européenne.

Dans les forêts du Värmland, dans la ville de Säffle, la Banque européenne d’investissement (BEI) finance un nouveau projet hautement innovant : une ferme d’élevage piscicole durable et d’envergure pour fournir aux Suédois leur poisson préféré, à savoir le saumon, qui est actuellement importé. Ce soutien financier de la BEI permettra à RE:OCEAN, spécialiste de la salmoniculture à terre, de mettre en place la première ferme commerciale d’élevage de saumons à terre et à grande échelle de Suède, utilisant une technologie aquacole de pointe à recirculation de l’eau. La ferme d’élevage abritera toutes les étapes de production sous un même toit, de la ponte au prélèvement, suivis de l’abattage, de la transformation et du conditionnement. Elle permettra de livrer des saumons frais et durables directement aux supermarchés et restaurants en Suède. Les Suédois consomment en moyenne 12 kg de poisson par an. Ce projet de bioéconomie assure à la Suède un degré plus élevé d’indépendance de la production alimentaire et protéique via la production locale de près de 20 % du saumon consommé.

À l’échelle mondiale, les stocks halieutiques commerciaux sont soumis à de fortes pressions, 90 % d’entre eux étant exploités au maximum ou surexploités. Parallèlement, la demande mondiale augmente. La nouvelle ferme d’élevage de poissons marins à terre de RE:OCEAN fournit une autre source évolutive et durable. Les saumons seront élevés dans 88 bassins contrôlés, alimentés par une eau propre, purifiée et recyclée, circulant en cycle fermé. Cette nouvelle technologie crée un environnement hydrique entièrement propre pour les poissons ; elle permet un contrôle total, des œufs au produit fini, sans émissions ni contamination des rivières ou des mers. Le projet appuiera également l’économie locale et contribuera à renforcer l’emploi régional.

Ce projet bénéficie du soutien de trois grandes entreprises suédoises de vente en gros (Axfood, Coop et ICA) qui voient de formidables débouchés dans la possibilité de proposer aux consommateurs du saumon suédois sain et durable.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Suède : « À la BEI, nous nous réjouissons de financer ce projet majeur et révolutionnaire à l’appui d’une production alimentaire durable. Non seulement la nouvelle ferme d’élevage de RE:OCEAN fournira à la population suédoise du saumon produit localement et durablement, mais elle le fera également d’une manière innovante et respectueuse du climat, en utilisant une technologie aquacole de pointe à recirculation de l’eau. En outre, l’approvisionnement alimentaire est devenu un élément important de l’infrastructure essentielle de toute économie et la ferme d’élevage de saumon de Säffle renforcera l’autosuffisance alimentaire et la résilience de la Suède. »

Morten Malle, président-directeur général de RE:OCEAN : « Nous sommes ravis du soutien de la BEI. Fruit d’une coopération étroite de 12 mois, l’investissement de la BEI constitue une pierre angulaire et une marque de confiance pour d’autres investisseurs à l’égard de notre nouveau concept de production alimentaire durable. Il valide également l’expérience de notre équipe et de nos partenaires dans le secteur, nos solutions hautement avancées et nos nouvelles technologies, qui permettront aux consommateurs de profiter d’un saumon frais et sain produit localement tout en préservant notre environnement. »

Katarina Klingspor, présidente de RE:OCEAN : « Cet investissement de la BEI valide le rôle pionnier de RE:OCEAN dans la mise en place d’une technologie révolutionnaire de pointe à proximité des consommateurs de saumon en Suède. Avec le soutien de la BEI et d’autres investisseurs, nous prévoyons d’aller de l’avant avec la construction de la ferme d’élevage, puis d’atteindre la production à plein rendement de saumons prêts à la consommation d’ici à 2026. »

Financement de l’innovation dans le domaine de l’action en faveur du climat et de la durabilité

Ce projet de bioéconomie portant sur le financement d’une ferme piscicole cadre avec l’orientation politique de l’Union européenne ainsi qu’avec l’activité de la BEI visant à soutenir le pacte vert pour l’Europe. Il est également conforme aux engagements pris en matière d’alignement sur l’accord de Paris. En outre, il s’inscrit dans le droit fil de la politique de l’UE et de la BEI en respectant les critères d’action pour le climat et de durabilité environnementale, et en contribuant à la stratégie sur la bioéconomie et au train de mesures sur l’économie circulaire de l’UE. Il facilitera également la production, la transformation, la distribution et la consommation durables de saumon et réduira le gaspillage alimentaire. En outre, le projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables dans le processus de production.

Informations générales

À propos de la BEI

La Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour la période 2025 définit l’ambition de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale d’ici à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos du volet Projets de démonstration liés à l’énergie du dispositif InnovFin

Le volet Projets de démonstration liés à l’énergie d’InnovFin permet d’accorder des prêts, des garanties ou des financements de type apports de fonds propres d’un montant compris entre 7,5 millions et 75 millions d’EUR pour des projets innovants de démonstration dans les domaines de la transformation du système énergétique, y compris – mais sans s’y limiter – les technologies liées aux énergies renouvelables, les systèmes énergétiques intelligents, le stockage d’énergie, le captage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone. Les projets peuvent concerner des actifs, des procédés de fabrication ou des services innovants liés aux systèmes énergétiques et, à titre expérimental, des projets qui soutiennent l’économie circulaire. Ce volet est déployé directement par la BEI et appuiera des projets innovants jusqu’à la fin de 2022.

À propos de RE:OCEAN

RE:OCEAN (anciennement Premium Svensk Lax) est une entreprise suédoise spécialisée dans l’élevage de saumons à terre, pour le bénéfice de la santé et la planète.

RE:OCEAN révolutionne le secteur piscicole avec la salmoniculture à terre dans une grande ferme d’élevage à Säffle. Grâce à son nouvel élevage de poissons marins à terre, elle pourra produire localement 10 000 tonnes de saumons durables et sains chaque année.