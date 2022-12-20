84 % de la population tunisienne affirme que les changements climatiques ont déjà des répercussions sur leur quotidien

52 % de la population estime que les changements climatiques et les dommages environnementaux ont affecté leurs revenus ou leurs moyens de subsistance

83 % des Tunisiens interrogés indiquent que la priorité devrait être donnée aux énergies renouvelables

Voici quelques-unes des principales conclusions de la première édition africaine[i] de l’enquête 2022 de la Banque européenne d’investissement (BEI) sur le climat. Bras financier de l’Union européenne, la BEI est aussi le premier bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action climatique. Depuis 2018, la BEI a mené des enquêtes à grande échelle comparables sur le climat en Europe, en Chine et aux États-Unis.

Madame Leila Chikhaoui-Mahdaoui, Ministre de l’environnement a déclaré :

« Le sondage effectué par la Banque européenne d’investissement montre, si besoin était, que les changements climatiques affectent déjà la population tunisienne. La Tunisie est l’un des pays les plus vulnérables aux dérèglements climatiques, à la raréfaction des ressources en eau et à l’érosion des côtes. Au-delà de la prise de conscience et du changement des comportements, des investissements sont nécessaires pour limiter les conséquences du réchauffement. Nous comptons sur la BEI pour nous y aider ».

Monsieur Ricardo Mourinho Félix, Vice-président de la BEI, a déclaré :

« La BEI intervient en Tunisie depuis 1979. Elle travaille en étroite collaboration avec le gouvernement tunisien et des partenaires privés pour accélérer les investissements dans l’action climatique, y compris les investissements à grande échelle dans les énergies propres, l’efficacité énergétiques, les transports durables, l’eau et l’assainissement. »

Changements climatiques et dégradation de l’environnementLes résultats de l’enquête confirment que les changements climatiques ont eu des effets négatifs sur les moyens de subsistance des Tunisiens, 52 % d’entre eux ayant déclaré que leurs revenus ont été affectés. Ces pertes sont généralement liées à des sécheresses intenses, à l’élévation du niveau des mers ou à l’érosion côtière, ainsi qu’à des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des inondations ou des ouragans.