InvestEU, le nouveau programme d’investissement de l’Union européenne, bénéficie d’une garantie de la Commission européenne qui facilite les financements de la Banque européenne d’investissement (BEI), du Fonds européen d’investissement (FEI) et de BGK.

Les projets d’investissement relevant du programme InvestEU se concentreront sur quatre domaines : les infrastructures durables ; la recherche, l’innovation et la transformation numérique ; les petites et moyennes entreprises ; ainsi que les investissements sociaux et les compétences.

InvestEU se décompose en trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. En fournissant une garantie budgétaire de l’UE d’un montant de 26,2 milliards d’EUR pour soutenir des opérations de financement et d’investissement, le programme InvestEU attirera des fonds publics et privés, l’objectif étant de mobiliser d’ici à 2027 au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires. Le Fonds InvestEU succède au Fonds européen pour les investissements stratégiques. La Pologne bénéficiera de l’expérience qu’elle a acquise lors de la mise en œuvre de ce plan, qu’elle a particulièrement bien réussie comparativement à d’autres pays de l’UE.

Le Fonds InvestEU apportera un soutien à des entités basées dans l’UE ou dans un autre pays admissible. Les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises du secteur privé, ainsi que les entités du secteur public mettant en œuvre des projets dans le cadre de partenariats public-privé pourront solliciter un financement du fonds.

InvestEU est un programme d’une durée de six ans, qui se concentrera à long terme sur quatre domaines revêtant une priorité stratégique pour l’UE :

- développement d’infrastructures durables ;

- promotion de la recherche, de l’innovation et de la transformation numérique ;

- soutien aux PME ;

- investissements sociaux.

Il est essentiel de noter qu’environ les deux tiers des fonds soutiendront le développement d’infrastructures durables et qu’au moins 30 % de l’ensemble des investissements seront consacrés à des projets d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets appuyant la transition écologique de l’Europe.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations relevant d’InvestEU en Europe : « InvestEU est un programme clé de la Commission européenne, du FEI et de la BEI. Dans ce cadre, le Groupe BEI mobilise des financements indispensables pour soutenir les entreprises, l’innovation, les infrastructures et l’environnement dans toute l’Europe. En combinant des fonds publics à notre expertise et notre capacité de prise de risques, nous pouvons mobiliser efficacement des financements pour des investissements de grande envergure, tant publics que privés. Nous pensons qu’InvestEU sera le moteur de l’économie de l’UE en ces temps difficiles et qu’il soutiendra la transition énergétique, le développement dynamique du numérique et des projets d’infrastructures vertes en Pologne et ailleurs en Europe. »

Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne : « Les transitions numérique et verte ne sont efficaces que si les personnes qui les mènent le sont. L’urgence est donc au développement des compétences. Les investissements sociaux et les compétences comptant parmi les domaines qu’il cible en priorité, InvestEU offrira à chacun la possibilité d’acquérir des compétences et de bénéficier de la transition numérique. Que ce soit en Pologne ou ailleurs en Europe, ces investissements sont indispensables. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « En cette période difficile, alors que l’Europe est confrontée à des défis majeurs, le programme InvestEU, soutenu par la Commission européenne, favorisera le développement des économies polonaise et européenne. Je me réjouis à l’idée que le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe BEI, mette en œuvre ce programme et que les entreprises européennes puissent bénéficier du soutien qu’il apporte. »

« L’objectif de l’événement est de promouvoir le programme InvestEU, à la mise en œuvre duquel la Pologne participe activement. Nous espérons que, grâce au soutien du programme, et en premier lieu aux financements du Fonds InvestEU, les entreprises et les collectivités locales polonaises pourront concrétiser des projets qui contribueront à la création d’une économie fondée sur les nouvelles technologies et des solutions respectueuses de l’environnement. Nous pensons que les entreprises polonaises seront très actives et efficaces et qu’elles utiliseront l’expérience qu’elles ont acquise en sollicitant le soutien du prédécesseur d’InvestEU, le Fonds européen pour les investissements stratégiques. À cet égard, nous sommes impatients de poursuivre notre bonne coopération avec le Groupe BEI et la Commission européenne », a déclaré Jacek Żalek, vice-ministre polonais chargé des fonds de développement et de la politique régionale.

Beata Daszyńska-Muzyczka, présidente du comité de direction de BGK : « Le programme InvestEU cadre avec la mission de BGK consistant à soutenir le développement socio-économique durable de la Pologne. BGK s’efforce sans relâche de répondre au mieux aux besoins du marché dans une situation en constante évolution. Nous mettons en œuvre un certain nombre de programmes nationaux et européens qui apportent une réponse globale aux défis socio-économiques actuels. Pour assurer la réussite du programme InvestEU, nous devons agir rapidement et de manière décisive. Nous nous engageons à faire en sorte que nos produits bénéficiant de la garantie de la Commission européenne puissent être utilisés au plus vite pour soutenir les entrepreneurs polonais. »

« L’enquête que nous avons menée montre que le marché financier polonais voit en les instruments offerts dans le cadre du programme InvestEU un moyen attrayant de soutenir le développement de l’offre financière à l’appui des entreprises, en particulier des PME. Plus de la moitié des participants à l’enquête se sont dits disposés à coopérer avec le programme dans l’intérêt de leurs clients. En cette période marquée par une crise économique persistante et le durcissement des conditions de prêt, les garanties facilitant l’accès des entrepreneurs au financement extérieur gagnent en importance. Les premières demandes polonaises ont déjà été soumises aux institutions de l’UE, et d’autres suivront. Le point de contact national aide le marché polonais à accéder à InvestEU », a expliqué Arkadiusz Lewicki, directeur du point de contact national pour les instruments financiers des programmes-cadres de l’UE.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, est une institution financière de l’Union européenne. Elle finance des projets d’investissement essentiels qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). En 2019, la BEI, en tant que banque européenne du climat, s’est engagée à consacrer au moins 50 % de ses financements (d’ici 2025) à des projets d’investissement contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Dans ce rôle, le FEI appuie la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.