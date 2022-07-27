L’activité de prêt de la BEI dans les régions les plus pauvres de l’Union européenne contribue à atténuer les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19.

En 2021, le Groupe BEI a mis à disposition 36,6 milliards d’EUR pour les régions de l’UE relevant de la cohésion, ce qui représente 46,8 % du volume total des financements qu’il a accordés sur l’année.

Les objectifs relatifs au climat et à la cohésion sont liés l’un à l’autre et se renforcent mutuellement.

Les prêts octroyés par le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) à l’appui de la politique de cohésion de l’UE ont contribué à limiter les conséquences économiques de la pandémie et pourraient à présent aider à contrer certains des effets immédiats de la guerre en Ukraine, comme l’explique un nouveau rapport consacré aux activités du Groupe BEI dans les régions de l’UE relevant de la cohésion.

La Banque a pour mission de promouvoir la cohésion depuis sa création en 1958. Sur la période couverte par le dernier budget à long terme de l’Union européenne, entre 2014 et 2020, le Groupe BEI a soutenu des investissements équivalant à quelque 630 milliards d’EUR dans les régions plus pauvres, relevant de la cohésion, ce qui représente environ 16 % du produit intérieur brut de l’Union européenne. Selon le rapport, ces investissements n’ont pas seulement pour effet de contenir les chocs économiques immédiats. Leurs incidences et avantages vont bien au-delà. D’ici 2040, les investissements soutenus entre 2014 et 2020 devraient conduire à une augmentation du produit intérieur brut (PIB) de l’UE d’environ 4,7 % au-dessus du scénario de référence et aboutir à la création de 3,2 millions d’emplois supplémentaires.

Le rapport, qui suit la nouvelle orientation en matière de cohésion adoptée par la Banque en octobre dernier, examine les activités du Groupe BEI dans les régions relevant de la cohésion en 2021 sous l’angle des objectifs de politique publique, des secteurs d’activité, des pays, de la contribution aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et des résultats de projets sectoriels. Il présente des études de cas dans l’ensemble de l’Union européenne, décrit les défis économiques et sociaux auxquels sont confrontées les régions relevant la cohésion et analyse les incidences macroéconomiques du soutien du Groupe.

Le texte intégral du rapport est disponible ici.

« En réponse à tous les défis auxquels l’Union européenne et ses États membres sont confrontés, la banque de l’UE augmente à la fois ses prêts et son soutien consultatif en faveur de la cohésion », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI. « Ce rapport, le premier du genre, montre clairement que le soutien de la BEI à la politique de cohésion fait une réelle différence pour les citoyens et pour les entreprises. J’ai l’espoir qu’il pourra également inspirer les décideurs politiques et les chefs d’entreprise, en montrant comment ils peuvent utiliser au mieux les outils du Groupe BEI pour aider leurs communautés à prospérer. »

Alain Godard, directeur général du Fonds européen d’investissement : « Nous sommes ravis de publier ce premier rapport concernant nos activités à l’appui de la cohésion. Avec des opérations signées représentant un montant total de 16,8 milliards d’EUR en 2021, nous avons apporté un soutien solide aux PME situées dans les régions moins développées d’Europe. La cohésion est une priorité stratégique essentielle pour le FEI et, pour l’avenir, nous avons décidé de renforcer notre engagement en y consacrant une grande partie de nos activités futures. »

Répartition géographique des opérations du Groupe BEI dans les régions relevant de la cohésion

En 2021, le Groupe BEI a accordé 36,6 milliards d’EUR de financements pour des projets situés dans les régions relevant de l’objectif de cohésion de la BEI. Pour la Banque, cela représentait 41,5 % de ses prêts dans l’UE pour 2021, soit une proportion nettement supérieure à celle que représentent lesdites régions dans l’économie de l’Union européenne (35 % du PIB). Les prêts de la BEI sont allés à des projets représentant un montant de 47,3 milliards d’EUR dans les régions relevant de la cohésion. En ce qui concerne les régions relevant de la cohésion, la Pologne a été la principale bénéficiaire (4,5 milliards d’EUR), devant la France (3,3 milliards d’EUR) et l'Espagne (2,7 milliards d’EUR). Si l’on considère la taille de leurs économies, la Grèce, la Tchéquie et la Roumanie ont également bénéficié de volumes élevés de prêts au titre de la cohésion, avec respectivement 1,6 milliard d’EUR, 900 millions d’EUR et 800 millions d’EUR.

Les opérations signées par le FEI en 2021 ont représenté un montant total de 16,8 milliards d’EUR et ont soutenu des PME et d’autres bénéficiaires finals admissibles dans des régions relevant de la cohésion dans 25 des 27 États membres de l’UE, sous la forme principalement de prêts et garanties ainsi que d’instruments de fonds propres. En valeur absolue, les régions relevant de la cohésion qui devraient le plus bénéficier des opérations du FEI signées en 2021 sont situées au Portugal, en Italie et en Espagne. Au regard du PIB, toutefois, le soutien du FEI aux régions relevant de la cohésion en 2021 devrait s’avérer plus important pour la Bulgarie et la Croatie.

Soutenir à la fois le climat et la cohésion

Les investissements en faveur de l’action pour le climat et d’un environnement durable ne compromettent pas les objectifs de cohésion. Au contraire, les investissements en faveur de l’action pour le climat peuvent jouer un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de la politique de cohésion de l’UE et la préparation de la transition écologique.

Le soutien accru aux activités menées au titre de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale est particulièrement important pour les régions relevant de la cohésion, car ces dernières ont toujours souffert d’un niveau plus faible d’investissements publics dans l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets et dans la durabilité environnementale. Bon nombre d’entre elles sont également davantage exposées aux menaces climatiques et environnementales et elles pourraient être plus affectées par les défis sociaux et économiques liés à la décarbonation que les régions qui ne relèvent pas de la cohésion.

Concrètement, les données relatives aux prêts pour 2021 montrent que l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale et la cohésion sont des priorités interdépendantes, 23 % du volume des prêts de la Banque visant ces deux objectifs.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le financement de projets qui aident à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l’UE est au cœur des opérations de la BEI depuis sa création en 1958.

Les prêts octroyés par la BEI dans les régions relevant de l’objectif de cohésion couvrent l’ensemble de l’activité économique et doivent répondre au moins à l’une des quatre priorités de la Banque : villes et régions durables ; énergie durable et ressources naturelles ; innovation, transformation numérique et capital humain ; petites et moyennes entreprises (PME). Les régions relevant de l’objectif de cohésion de la BEI incluent les régions moins développées (dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE) ou en transition (dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % de la moyenne de l’UE), tel qu’illustré par la carte de la politique de cohésion de l’UE.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe BEI. Il soutient les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en améliorant leur accès au financement via un vaste éventail d’intermédiaires financiers sélectionnés. Le FEI conçoit, promeut et met en œuvre des instruments de financement (fonds propres et dette) ciblant les PME. Par son action, il favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’esprit d’entreprise, de la croissance, de l’innovation, de la recherche-développement, de la transition écologique et numérique, et de l’emploi.