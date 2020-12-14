©Rene Deanda/ Unsplash

La BEI investira 80 millions d’EUR dans le projet IAIP visant à moderniser les infrastructures d’approvisionnement en eau et les systèmes d’irrigation dans les zones rurales du Cambodge.

Environ 200 000 personnes dans cinq provinces comptant 51 000 hectares de terres arables bénéficieront du soutien de la BEI.

La BEI collaborera avec la Banque asiatique de développement, le gouvernement royal du Cambodge et l’Union européenne afin de réduire la pauvreté rurale tout en favorisant des pratiques agricoles durables et la sécurité alimentaire.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, investira 80 millions d’EUR dans le projet d’amélioration de l’agriculture irriguée (Irrigated Agriculture Improvement Project, IAIP) pour étendre le réseau d’approvisionnement en eau et d’irrigation dans plusieurs provinces du Cambodge.

Le projet IAIP améliorera l’efficacité des systèmes d’irrigation et renforcera la résilience de l’agriculture cambodgienne face aux changements climatiques. Sur le long terme, le projet contribuera à améliorer la gestion des ressources en eau, à accroître l’efficacité de la production agricole et, ainsi, à réduire la pauvreté rurale au Cambodge.

Ce projet permet au Cambodge de créer un Centre national de gestion des données sur les ressources en eau, qui jouera un rôle crucial à long terme pour la capacité du pays d’atténuer les effets des changements climatiques sur l’approvisionnement en eau et l’agriculture.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations au Cambodge : « Aujourd’hui, la banque de l’UE investit dans un avenir prospère, plus sûr et durable pour la population cambodgienne. De concert avec nos partenaires de la Banque asiatique de développement et de l’Union européenne, nous apportons une contribution tangible à une croissance économique inclusive grâce à l’agriculture et à l’accroissement de la résilience face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles dans le pays. Notre appui technique et financier rendra le Cambodge plus fort, plus sûr et plus résistant aux effets des changements climatiques. Ce projet contribuera également à répondre aux besoins du Cambodge en matière de relance verte post-COVID-19. La BEI est très fière d’être reconnue comme un partenaire solide du gouvernement royal du Cambodge. »

Carmen Moreno, ambassadrice de l’Union européenne au Cambodge : « Nous saluons le renforcement de l’engagement de la BEI au Cambodge via le financement d’un troisième projet d’infrastructure majeur en moins de deux ans. Ce projet stimulera la production agricole et renforcera la résilience face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles et apportera au pays un soutien technique essentiel et les outils nécessaires pour améliorer sa gouvernance de l’eau. Avec ce nouveau projet, l’équipe d’Europe continue d’appuyer le Cambodge dans ses efforts de relance verte et inclusive post-COVID-19, dans un secteur économique essentiel. Une agriculture durable et résiliente et une gestion inclusive de l’eau pourraient favoriser une reprise économique plus forte pour le pays et la création de nouveaux emplois pour sa population. »

Aun Pornmoniroth, vice-Premier ministre et ministre de l’économie et des finances : « Le gouvernement royal du Cambodge se félicite des investissements de la BEI dans le projet IAIP. Ils constituent une étape importante vers l’amélioration des conditions de vie et de la production agricole dans le pays. Le projet IAIP permettra également au Cambodge de mieux s’adapter aux changements climatiques et d’améliorer la façon dont nous gérons notre eau pour l’agriculture de même que les pratiques agricoles. Ce projet illustre parfaitement comment différents partenaires peuvent s’unir autour d’une vision unique et œuvrer en faveur d’un Cambodge plus résilient et prospère. »

Soutien à l’agriculture durable

La mise en place d’infrastructures rurales d’approvisionnement en eau et d’irrigation et l’introduction de pratiques agricoles durables dans le cadre du projet IAIP seront également essentielles pour accélérer la relance verte post-COVID-19 de l’économie cambodgienne. Ce projet contribuera à promouvoir l’égalité entre les sexes et la participation des femmes à l’économie rurale, compte tenu du nombre de femmes qui pratiquent l’agriculture de subsistance.

La contribution de la BEI au projet IAIP accroît sa portée et permet aux partenaires de développer des infrastructures d’irrigation rurale dans un plus grand nombre de provinces. En outre, elle rend le financement encore plus abordable pour le Cambodge. Les politiques de la Banque en matière environnementale, sociale et de passation des marchés seront intégrées dans la conception du projet et leur application cohérente sera contrôlée tout au long de sa mise en œuvre, ce qui contribuera à renforcer les capacités institutionnelles du gouvernement cambodgien et à assurer la viabilité globale de l’infrastructure rurale.

Cofinancé par la Banque asiatique de développement (BAsD) et le gouvernement royal du Cambodge, l’IAIP est le troisième projet soutenu par la BEI au Cambodge, après un investissement de 91 millions d’EUR dans le projet d’approvisionnement en eau de Bakheng (en collaboration avec l’AFD) et un soutien de 51,5 millions d’EUR en faveur du programme Sustainable Assets for Agricultural Markets, Business and Trade (en partenariat avec le FIDA). À ce jour, la banque de l’UE a investi 222,5 millions d’EUR dans la croissance économique et sociale du Cambodge.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Asie

Depuis 25 ans, la BEI soutient le développement économique et social en Asie et dans le Pacifique via des projets allant de la réduction des délais de transport – avec notamment une nouvelle ligne de métro destinée aux habitants de Bangalore – à la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans le Népal occidental.

En Asie, les prêts de la BEI ciblent en priorité l’action pour le climat et la durabilité environnementale, tous secteurs confondus. Par l’intermédiaire de ses financements, la BEI agit comme un catalyseur permettant d’attirer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles ou garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.

À propos de l’activité de la BEI au Cambodge

La Banque européenne d’investissement soutient activement le développement durable du Cambodge depuis 2018. À ce jour, la banque de l’UE a investi 222,5 millions d’EUR dans le pays pour améliorer l’accès à l’eau potable à Phnom Penh, la capitale du pays, et remettre en état des infrastructures rurales, au profit de la qualité de vie de millions de Cambodgiens. La BEI collabore avec l’Union européenne, les autorités cambodgiennes et d’autres partenaires du développement dans le pays.