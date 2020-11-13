© Sean Gallup / Staff/ Getty Images

L’accord signé entre France Hydrogène et la Banque européenne d’investissement (BEI) a pour objectif le soutien axé sur le conseil et l’accompagnement des porteurs de projets dans le domaine de l’hydrogène.

Grâce à cet accord, les promoteurs de ce secteur bénéficieront de l’expertise technique et financière de la banque européenne du climat, le premier bailleur international en matière de transition énergétique.

France Hydrogène (AFHYPAC), l’association française pour l’hydrogène et les piles à combustible, et la Banque européenne d’investissement (BEI), en tant que banque européenne du climat, ont signé ce jour un accord de collaboration dans l’objectif de faciliter l’accès aux solutions de financement et à l’expertise de la BEI pour les promoteurs de projets hydrogène en France.

Cet accord s’inscrit plus précisément dans le cadre du programme InnovFin Conseil de la BEI qui bénéficie du soutien de la Commission européenne. Les ressources mises à disposition par ce programme devront permettre d’accélérer le financement des projets hydrogène grâce à la mise en place d’un conseil et d’un accompagnement personnalisés parallèlement à une exploration poussée des possibilités de financement.

BEI et France Hydrogène partagent des objectifs communs, notamment leur forte mobilisation pour les questions climatiques. La BEI est la banque européenne du climat, et le financement de nouvelles technologies, comme de projets innovants pour combattre les changements climatiques, est au cœur de son activité. Les technologies de l’hydrogène jouent un rôle majeur pour accélérer la transition énergétique, mais nécessitent une montée en échelle et des investissements significatifs. C’est pourquoi il est nécessaire d’accompagner les porteurs de projets durant toute la phase d’étude et de faisabilité de leur projet comme celle de recherche de financement. La BEI travaillera ainsi étroitement avec France Hydrogène et ses membres sur le partage de connaissances et des meilleures pratiques pour faciliter l’accès au financement le plus adapté pour les projets hydrogène proposés et ainsi repérer ceux qui pourraient être éligibles à un financement de la BEI. Cette étroite collaboration permettra également de recenser les déficits de financement dans ce secteur émergent afin de pouvoir y remédier notamment par la mise en place de nouveaux instruments financiers.

« Cet accord avec France Hydrogène marque une étape pour le développement de projets hydrogène en France. Et l’enjeu est important face à l’urgence climatique et la nécessité de développer des solutions innovantes réduisant les gaz à effet de serre », déclare Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « Grâce à notre expertise en tant que banque européenne du climat, nous espérons que de nombreux porteurs de projet seront soutenus avec un accompagnement personnalisé et un financement facilité. » Et de conclure : « Je me réjouis également du soutien très important de la Commission européenne pour cet accord. Le développement du marché de l’hydrogène en France devrait avoir des retombées positives pour le climat comme pour le développement industriel français et européen. C’est en mutualisant nos forces et compétences que nous arriverons à gagner le défi climatique. »

« Pour atteindre les objectifs de la loi Énergie Climat à 2030, les besoins d’investissements publics et privés ont été évalués à près de 24 milliards d’euros sur la décennie. A l’instar de la Commission européenne et d’autres gouvernements, le gouvernement français a annoncé une stratégie nationale de développement de l’hydrogène décarboné dotée d’un soutien de 7,2 milliards d’euros sur 10 ans. L’accord de partenariat signé ce jour avec la BEI donne un signal positif supplémentaire en faveur du déploiement et du passage à l’échelle des technologies de l’hydrogène en France et en Europe. Il s’agit pour les acteurs de notre filière d’avoir toutes les cartes en main et de bénéficier d’un accompagnement pour déployer des projets, soutenir de nouvelles innovations et industrialiser les solutions dans le but de faire baisser les coûts et d’accéder rapidement à la compétitivité en Europe et sur le marché international. C’est dans cet objectif que France Hydrogène et la BEI entendent collaborer efficacement », déclare Philippe Boucly, Président de France Hydrogène.

Cet accord est en parfaite adéquation avec la « Stratégie Nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France » annoncée le 8 septembre 2020 : elle pose les jalons d’une ère nouvelle pour l’hydrogène en tant que future industrie stratégique en France comme au niveau européen.

L’accord a été signé ce jour lors d’un événement à distance organisé par France Hydrogène et la BEI, au cours duquel les solutions de conseil et financement de la Banque ont été présentées aux membres de l’association.

Informations générales

Banque européenne d’investissement

En tant que banque européenne du climat, la BEI a décidé d’augmenter les financements de projets qu’elle soutient à l’appui des objectifs climatiques et environnementaux pour les porter à 50 % de son activité d’ici à 2025, de sorte que le Groupe BEI mobilise au moins 1 000 milliards d’EUR d’ici à 2030 pour promouvoir des investissements qui contribuent à la réalisation de ces objectifs. En France, en 2019, la BEI a consacré 47 % de ses financements – soit 3,28 milliards d’euros – à la lutte contre le changement climatique.

À propos des services Conseils financiers en innovation de la BEI

Les Services de InnovFin Conseil de la BEI ont été mis en place avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre du programme InnovFin et Horizon 2020. Ils guident les clients lors de la structuration de leurs projets afin d'améliorer leur accès à des financements. Ils les aident à tirer parti de leurs atouts et à ajuster certains aspects tels que le modèle économique, la gouvernance, les sources et la structure de financement, en vue de faciliter leur accès à des crédits. À long terme, les clients voient augmenter leurs chances de succès.

Les Services de InnovFin Conseil prodiguent également des recommandations pour améliorer les conditions d'investissement par le biais d'activités transversales. Il peut s'agir notamment d'évaluer la pertinence de nouveaux mécanismes de financement et de mener des études sur le renforcement de l'efficacité d'instruments financiers pour améliorer les conditions d’accès au financement dans certains secteurs.

France Hydrogène

Réunissant plus de 210 membres, France Hydrogène (AFHYPAC) fédère les acteurs de la filière française de l’hydrogène structurés sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des grands groupes industriels développant des projets d’envergure, des PME-PMI et start-ups innovantes soutenues par des laboratoires et centres de recherche d’excellence, des associations, des pôles de compétitivités et des collectivités territoriales mobilisés pour le déploiement de solutions hydrogène.

Son ambition : accélérer le développement de solutions hydrogène pour réussir la transition énergétique, dynamiser l’économie et créer de la valeur localement pour améliorer la qualité de vie de tous.